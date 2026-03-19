kad će sjednica vijeća
Plenković uzvratio Milanoviću: Nije žurba, što je ovo, "samo" još jedan rat?
Premijer Andrej Plenković sudjeluje na sastanku Europskog vijeća i Euro Summitu u Bruxellsu, a uoči njegova početka obratio se predstavnicima javnosti.
Oglas
Kao teme sastanka naveo je sukobe na Bliskom istoku i Ukrajini, ali i posljedice koje donose, prvenstveno u smislu rasta cijena energenata.
"Raspravit ćemo što sve možemo napraviti na europskoj i nacionalnoj razini. Obavijestio sam kolege što smo mi napravili. Mislim da smo amortizirali prvi udar, a u ponedjeljak ćemo održati novu sjednicu Vlade i ponovno reagirati kako bismo limitirali što više moguće rast cijena. Glavni cilj nam je zaštititi građane. Ograničavat ćemo rast cijena koliko god treba, dokazali smo to na primjeru rata u Ukrajini. Mislim da smo donijeli 95 odluka u tom smjeru", kazao je Plenković.
Odlučit će se i hoće li biti produženja mjera.
Na "stolu" današnjeg sastanka u Bruxellesu će biti i Ukrajina.
"Mađarska nastoji onemogućiti odluku o zajmu od 90 milijardi eura, od čega je 60 milijardi za obranu", istaknuo je pa se okrenuo Mađarima:
"Ono što je jasno, MOL naručuje tankere koji stižu u Omišalj, ima ih 13 i nemaju ruske nafte. Ukupna količina koja je otišla u mjesec dana je milijun tona. Ako to izračunate, Hrvatska može isporučiti potrebne količine za Slovačku i Mađarsku. Kao dobar susjed, poručujemo im da će opskrba biti osigurana. Putem Janafa dobit će svu potrebnu naftu."
Mađarski premijer Viktor Orban svejedno ne odustaje od retorike, posebno kako se bliže izbori 12. travnja.
"Pratim što govori, ali najbitnije što mogu reći je da će naši prijatelji u Mađarskoj i Slovačkoj dobiti svu potrebnu naftu."
Na red je došla i tema sastanka, održavanje sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost, s predsjednikom Zoranom Milanovićem.
"Nije žurba... što je ovo, "samo" jedan rat", kazao je reagiravši tako na jučerašnju Milanovićevu izjavu da će se sjednica održati, ali da "nema žurbe".
Premijer je, podsjetimo, predložio da se sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost održi sljedeći tjedan.
"Moja inicijativa dolazi u trenucima kad su velike globalne krize, koje imaju utjecaj na nas. Tako je bilo 24. veljače 2022. pa ni tad nije bilo potrebe da se nađemo. Imamo rat na Bliskom istoku zbog kojeg cijeli svijet treperi, rastu cijene nafte, plina, struje... Nema veze, ima vremena, naći ćemo, kad bude. Važno je da javnost razumije tu poruku. Potičemo sastanak kad je stvarno bitno. Budući da sastanka neće biti, radit ćemo svoje kao i dosad. Štitit ćemo građane i gospodarstvo. Kad izleti završe, možda sastanka i bude, ali možda i mi nećemo imati vremena u budućnosti", zaključio je Andrej Plenković.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas