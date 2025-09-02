Spojila ih je ljubav prema motorima, a onda se dogodila tragedija: "Uspio sam tugu, očaj i nemoć pretvoriti u gorivo"

Crni tjedan na hrvatskim cestama – u samo tri dana poginulo je šest motociklista. Iza svake brojke krije se tragedija, poput one Tomislava i Sabine, koje je spojila ljubav prema motorima. Umjesto zajedničkih vožnji, Tomislav je ostao sam, a svoju je bol pretvorio u misiju podizanja svijesti o sigurnosti motociklista u prometu.

Tomislava i Sabinu spojila je ista strast – motori. Upravo je ta ljubav prema vožnji bila nit koja ih je povezala i učinila nerazdvojnima.

No, na blagdan Velike Gospe, njihovi se životi zauvijek mijenjaju. Sabina gubi kontrolu nad motorom, udara u zaštitnu ogradu i na mjestu umire.

"Teško je opisat taj osjećaj" "Teško je opisat taj osjećaj. Znam da mi je u početku bila želja da zguram motor u Savu", priča nam Tomislav Marunica, promotor sigurnosne vožnje.

Iz teške tuge rodila se snaga. Tomislav kaže da bi Sabina željela da nastavi dalje – i da njezina smrt dobije smisao.

"Ali nekako sam uspio tu tugu, očaj i nemoć pretvoriti u gorivo. Tako da moja misija bude dizanje svijesti o opasnosti u kojoj se nalaze motociklisti, u opasnosti dok se nalaze u prometu", govori.

Prošlog tjedna pridružio se akciji Karavana za život, koja od 2011. upozorava na probleme motociklista. Na naplatnim postajama simbolično su plaćali u sitnim kovanicama, usporavali promet i tako skretali pozornost na svoje probleme.

