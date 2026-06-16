EU ponovno upozorava BiH: Dva zakona i dalje zapreka prema europskom putu

"Ovog tjedna zemlja ima priliku napraviti korak naprijed i unaprijediti vladavinu prava usvajanjem dva zakona i to zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću (VSTV BiH) i zakona o sudovima, koji će se, po svemu sudeći, naći na dnevnom redu naredne sjednice Doma naroda parlamenta BiH. Pozivam sve političke lidere da pokažu svoju posvećenost i nastave rad po ovom pitanju", kazao je Soreca ističući kako je to jedini način da BiH pokuša nadoknaditi dramatični zaostatak u procesu europskih integracija u usporedbi s drugim državama regije, gdje brzi napredak bilježe Crna Gora i Albanija.