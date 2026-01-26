Europska komisija za N1 komentirala kaos na graničnim prijelazima Hrvatske i Srbije

"Pažljivo pratimo situaciju i u kontaktu smo s partnerima u regiji. Sustav ulaska i izlaska ne mijenja pravila o duljini boravka u Schengenu, već omogućuje bolju i sustavniju primjenu već postojećih pravila", rekao je Lamert, podsjetivši da državljani zemalja koje s EU-om imaju bezvizni režim mogu boraviti u schengenskoj zoni najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana, dok je za dulji boravak potrebna dugoročna viza ili poseban nacionalni aranžman.