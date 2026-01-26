PROSVJED KAMIONDŽIJA
Europska komisija za N1 komentirala kaos na graničnim prijelazima Hrvatske i Srbije
Europska komisija upoznata je s blokadama koje su organizirali kamiondžije sa Zapadnog Balkana na granicama Srbije i Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji, kao i s njihovim tvrdnjama da je novi sustav ulaska i izlaska iz EU-a (EES) diskriminatoran prema vozačima iz regije.
Oglas
Odgovarajući na upite N1, glasnogovornik Europske komisije Markus Lamert izjavio je da EES ne uvodi nova pravila u vezi s boravkom u schengenskoj zoni, već ima za cilj dosljedniju primjenu postojećih propisa i učinkovitije otkrivanje nepravilnosti.
"Pažljivo pratimo situaciju i u kontaktu smo s partnerima u regiji. Sustav ulaska i izlaska ne mijenja pravila o duljini boravka u Schengenu, već omogućuje bolju i sustavniju primjenu već postojećih pravila", rekao je Lamert, podsjetivši da državljani zemalja koje s EU-om imaju bezvizni režim mogu boraviti u schengenskoj zoni najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana, dok je za dulji boravak potrebna dugoročna viza ili poseban nacionalni aranžman.
"Ta pravila vrijede jednako u cijeloj schengenskoj zoni i na snazi su već dugi niz godina", naglasio je glasnogovornik Komisije.
Lamert je dodao da Schengen već predviđa određenu fleksibilnost za prekogranične radnike, ali je priznao da postoji problem za određene profesionalne skupine iz trećih zemalja koje ne spadaju u tu kategoriju, a zbog prirode posla moraju često i dugotrajno boraviti u EU-u.
"To se odnosi na profesije s visokim stupnjem mobilnosti, poput vozača kamiona, ali i sportaša ili umjetnika na turnejama", rekao je.
Prema njegovim riječima, pitanje tretmana ovih profesionalaca povezano je i s nacionalnim pravilima država članica, kao i s postojećim bilateralnim sporazumima, te je riječ o temi kojoj Europska komisija posvećuje punu pozornost.
"Rad na ovom pitanju je u tijeku i dio je šire rasprave u okviru priprema nove vizne strategije, čije se predstavljanje očekuje kasnije ovoga tjedna", naveo je Lamert.
Europska komisija poručila je da će ostati u kontaktu sa zemljama Zapadnog Balkana i nastaviti pažljivo pratiti razvoj situacije.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas