"svi smo ispod nadstrešnice"
FOTO, VIDEO / Počeo veliki prosvjed u Beogradu, ni 10 mjeseci kasnije nema optužnice
Povodom deset mjeseci od tragedije na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, kada je poginulo 16 osoba i jedna teško ozlijeđena, danas će se, na poziv srednjoškolaca i studenata u Beogradu, održati veliki prosvjed pod nazivom "Svi smo ispod nadstrešnice".
Prema planu koji su objavili srednjoškolci i studenti, okupljanje je započelo u 18:30 ispred zgrade starog željezničkog kolodvora, a okupljeni su na ranije najavljene lokacije došli iz svih dijelova Beograda.
Srednjoškolci, studenti i građani. građanke prolaze pored Pionirskog parka koji ččuva policija pic.twitter.com/a6b7Jaw8cy— Mašina (@MasinaRS) September 1, 2025
U 17:15 krenula je kolona iz smjera Prve beogradske gimnazije, a u 17:30 s Autokomande. Kako je najavljeno, sudionici prosvjeda su u 18:30 krenuli s platoa ispred Stare glavne željezničke stanice u komemorativnu šetnju Nemanjinom ulicom, preko Slavije i Ulice kralja Milana, zatim Resavskom, Bulevarom kralja Aleksandra Obrenovića i Takovskom do Svetogorske.
Posljednja dionica obuhvaća Svetogorsku i Makedonsku ulicu, sve do Trga Republike.
U padu rekonstruirane nadstrešnice Željezničkog kolodvora u Novom Sadu, 1. studenoga prošle godine, poginuli su: Sara Firić (2018.) iz Kovilja, Valentina Firić (2014.) iz Kovilja, Đorđe Firić (1971.) iz Kovilja, Milica Adamović (2008.) iz Kaća, Nemanja Komar (2007.) iz Stepanovićeva, Anđela Ruman (2004.) iz Stare Pazove, Miloš Milosavljević (2003.) iz Knićanina, Stefan Hrka (1997.) iz Beograda, Sanja Ćirić Arbutina (1989.) iz Kaća, Goranka Raca (1966.) iz Novog Sada, Vukašin Raković (1955.) iz Bukovca, Mileva Karanović (1948.) iz Kaća, Đuro Švonja (1947.) iz Stepanovićeva, Vasko Sazdovski (1979.), državljanin Sjeverne Makedonije, Anja Radonjić (2000.) iz Paraćina i Vukašin Crnčević (2006.) iz Zmajeva, koji je išao u školu u Novom Sadu. Teško je ozlijeđena Teodora Martinko (23) iz Kisača.
Protestnom šetnjom pod nazivom "Srednjoškolci pamte" obeležava se 10 meseci od pada nadstrešnice i pogibije 16 ljudi u Novom Sadu. pic.twitter.com/nFI9Kg5DQz— Stranka slobode i pravde - Beograd (@ssp_beograd) September 1, 2025
Još uvijek nije podignuta optužnica
Protiv odgovornih za pad nadstrešnice još uvijek nije podignuta optužnica, a većina tada uhićenih puštena je da se brani sa slobode.
U međuvremenu je, po nalogu Tužiteljstva za organizirani kriminal, 1. kolovoza uhićeno 11 osoba osumnjičenih za korupciju vezanu uz projekt modernizacije pruge od Novog Sada do granice s Mađarskom.
Među uhićenima, koje se sumnjiči da su koruptivnim radnjama oštetili državni proračun Srbije za više od 115 milijuna dolara, bili su i bivši ministri Tomislav Momirović i Goran Vesić, ali su i oni pušteni da se brane sa slobode.
Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je 18. kolovoza da je pad nadstrešnice bio "planirana diverzija" i da je srušena "kao početak obojene revolucije".
Javnost je tada zatražila od Višeg javnog tužiteljstva da tim povodom sasluša Brnabić, no reakcija je izostala.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon tragedije na željezničkom kolodvoru izjavio je da je "sve bilo rekonstruirano osim nadstrešnice", što se kasnije tijekom istrage pokazalo netočnim.
Studenti su još od početka studenoga prošle godine zahtijevali od predstavnika vlasti da objave svu dokumentaciju o rekonstrukciji željezničkog kolodvora u Novom Sadu, što do danas, prema tvrdnjama studenata i profesora građevinskih fakulteta, nije učinjeno.
Prema službenim podacima policije, u Srbiji je od studenoga prošle godine održano oko 23.000 prosvjeda u organizaciji studenata i građanskih skupova, na kojima se tražila odgovornost za smrt 16 osoba.
