Brnabić: Nadstrešnica je srušena kao početak obojene revolucije

Predsjednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da inicijativa za savjetodavni referendum o opozivu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića stoji u narodnoj skupštini i da bi zastupnici lako, za sat vremena, mogli pokrenuti savjetodavni referendum.
Oglas
"Nema nijednog potpisa bivše vlasti, pristaša blokada, nema jednog potpisa da kažu dajte da pitamo narod ima li povjerenja u Vučića“, izjavila je Ana Brnabić.
Dodala je da je nakon više od godinu i pol dana Zakon o jedinstvenom biračkom popisu završen, a da nitko ne želi pogledati taj zakon kako bi bila formirana komisija za uvid u birački popis.
Kazala je da je nadstrešnica željezničkog kolodvora u Novom Sadu, koja se urušila 1. studenog prošle godine i kada je poginulo 16 ljudi, "srušena kao početak obojene revolucije“.
"Ne mislim da je nadstrešnica pala sama od sebe, niti da je bila nesretni slučaj, tragedija ili bilo kakav proizvod nekih nesavjesnih radnji u tom smislu, mislim da je to bila planirana diverzija“, navela je ona.
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas