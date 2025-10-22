Oglas

U "Aleji zaslužnih građana"

Srpski general osuđen za ratne zločine Nebojša Pavković pokopan uz vojne počasti

N1 Info
22. lis. 2025. 17:36
Organizacije za ljudska prava osudile su odluku da se bivši general Nebojša Pavković, osuđen za ratne zločine nad kosovskim Albancima, sahrani u Aleji zaslužnih građana – i to uz vojne počasti.

Bivši general Vojske Jugoslavije, Nebojša Pavković, koji je bio osuđen na 22 godine zatvora zbog ratnih zločina, pokopan je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu u srijedu, uz vojne počasti, na sahrani kojoj su prisustvovali ministri srpske vlade, piše Balkan Insight.

Pavković je preminuo u Beogradu u ponedjeljak, mjesec dana nakon što je pušten iz zatvora u Finskoj zbog zdravstvenih razloga. Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) proglasio ga je 2009. godine krivim kao sudionika udruženog zločinačkog pothvata čiji je cilj bio progon i prisilno protjerivanje Albanaca s Kosova tijekom rata. Također je proglašen krivim za ubojstva.

Godine 2014. žalbeno vijeće MKSJ-a potvrdilo je presudu iz 2009. kojom su Pavković i još trojica visokih vojnih i civilnih dužnosnika Jugoslavije osuđeni.

Tko je sve bio na sprovodu?

Sahrani su prisustvovali ministrica kulture Nikola Selaković, ministrica za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski te ministar obrane Bratislav Gašić. Prisutni su bili i načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović, kao i bivši ministri Aleksandar Vulin i Danica Grujičić.

Beogradski Fond za humanitarno pravo poručio je u srijedu da Pavkovićeva sahrana u ovom počasnom dijelu groblja „predstavlja otvoreno negiranje činjenica koje je utvrdio sud i ruganje žrtvama“.

„Dodjeljivanjem državnih počasti osuđenom ratnom zločincu, uz lažnu sliku o ‘časti, hrabrosti i služenju domovini’, vlast dodatno vrši pritisak na zarobljeno društvo u Srbiji, osobito na mlade, da se zalažu za ‘heroje koji su branili srpski narod’, a koji su navodno nepravedno osuđeni“, stoji u priopćenju Fonda za humanitarno pravo.

Kritika oporbe

Odluku je kritizirao i oporbeni zastupnik Dobrica Veselinović. „Kao društvo, moramo prestati lutati putem političara koji su nas već mnogo puta posvađali sa cijelim svijetom, ratovali sa susjedima i odveli tisuće ljudi u smrt. Sahrana u Aleji šalje pogrešnu i opasnu poruku!“, napisao je Veselinović na platformi X.

Na još jednoj komemoraciji za Pavkovića, održanoj ranije u srijedu u Domu Vojske Srbije u Beogradu, prisustvovali su i Selaković, Gašić i Mojsilović, zajedno s Petrom Petkovićem, čelnikom Kancelarije za Kosovo.

Tijekom boravka u zatvoru Pavković je pisao knjige koje je objavilo Ministarstvo obrane Srbije. Također je putem interneta sudjelovao u nekoliko televizijskih i YouTube emisija u Srbiji. Srpski provladini i krajnje desni mediji slavili su ga kao heroja nakon njegove smrti.

Prema pravilniku grada Beograda, „zaslužnim građaninom“ smatra se osoba „koja se za života istaknula i dala značajan doprinos u području u kojem je djelovala“. Od travnja 2024. godine, odluku o pokopima u ovom dijelu groblja donosi komisija u kojoj su predstavnici relevantnih ministarstava, Srpske akademije znanosti i umjetnosti, Olimpijskog komiteta Srbije i Gradske uprave Beograda.

Osim raznih političara, kulturnih i umjetničkih djelatnika, u ovom dijelu groblja pokopan je i general Jugoslavenske vojske Mladen Bratić, koji je sudjelovao u napadu na Vukovar 1991. godine, kao i Radovan „Badža“ Stojičić, visoki policijski dužnosnik i zapovjednik Teritorijalne obrane u Hrvatskoj, povezan sa srpskom Državnom sigurnošću, ubijen u mafijaškom obračunu u Beogradu.

