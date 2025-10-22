U "Aleji zaslužnih građana"
Srpski general osuđen za ratne zločine Nebojša Pavković pokopan uz vojne počasti
Organizacije za ljudska prava osudile su odluku da se bivši general Nebojša Pavković, osuđen za ratne zločine nad kosovskim Albancima, sahrani u Aleji zaslužnih građana – i to uz vojne počasti.
Bivši general Vojske Jugoslavije, Nebojša Pavković, koji je bio osuđen na 22 godine zatvora zbog ratnih zločina, pokopan je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu u srijedu, uz vojne počasti, na sahrani kojoj su prisustvovali ministri srpske vlade, piše Balkan Insight.
Pavković je preminuo u Beogradu u ponedjeljak, mjesec dana nakon što je pušten iz zatvora u Finskoj zbog zdravstvenih razloga. Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) proglasio ga je 2009. godine krivim kao sudionika udruženog zločinačkog pothvata čiji je cilj bio progon i prisilno protjerivanje Albanaca s Kosova tijekom rata. Također je proglašen krivim za ubojstva.
Godine 2014. žalbeno vijeće MKSJ-a potvrdilo je presudu iz 2009. kojom su Pavković i još trojica visokih vojnih i civilnih dužnosnika Jugoslavije osuđeni.
Tko je sve bio na sprovodu?
Sahrani su prisustvovali ministrica kulture Nikola Selaković, ministrica za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski te ministar obrane Bratislav Gašić. Prisutni su bili i načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović, kao i bivši ministri Aleksandar Vulin i Danica Grujičić.
Beogradski Fond za humanitarno pravo poručio je u srijedu da Pavkovićeva sahrana u ovom počasnom dijelu groblja „predstavlja otvoreno negiranje činjenica koje je utvrdio sud i ruganje žrtvama“.
„Dodjeljivanjem državnih počasti osuđenom ratnom zločincu, uz lažnu sliku o ‘časti, hrabrosti i služenju domovini’, vlast dodatno vrši pritisak na zarobljeno društvo u Srbiji, osobito na mlade, da se zalažu za ‘heroje koji su branili srpski narod’, a koji su navodno nepravedno osuđeni“, stoji u priopćenju Fonda za humanitarno pravo.
Kritika oporbe
Odluku je kritizirao i oporbeni zastupnik Dobrica Veselinović. „Kao društvo, moramo prestati lutati putem političara koji su nas već mnogo puta posvađali sa cijelim svijetom, ratovali sa susjedima i odveli tisuće ljudi u smrt. Sahrana u Aleji šalje pogrešnu i opasnu poruku!“, napisao je Veselinović na platformi X.
Na još jednoj komemoraciji za Pavkovića, održanoj ranije u srijedu u Domu Vojske Srbije u Beogradu, prisustvovali su i Selaković, Gašić i Mojsilović, zajedno s Petrom Petkovićem, čelnikom Kancelarije za Kosovo.
Tijekom boravka u zatvoru Pavković je pisao knjige koje je objavilo Ministarstvo obrane Srbije. Također je putem interneta sudjelovao u nekoliko televizijskih i YouTube emisija u Srbiji. Srpski provladini i krajnje desni mediji slavili su ga kao heroja nakon njegove smrti.
Prema pravilniku grada Beograda, „zaslužnim građaninom“ smatra se osoba „koja se za života istaknula i dala značajan doprinos u području u kojem je djelovala“. Od travnja 2024. godine, odluku o pokopima u ovom dijelu groblja donosi komisija u kojoj su predstavnici relevantnih ministarstava, Srpske akademije znanosti i umjetnosti, Olimpijskog komiteta Srbije i Gradske uprave Beograda.
Osim raznih političara, kulturnih i umjetničkih djelatnika, u ovom dijelu groblja pokopan je i general Jugoslavenske vojske Mladen Bratić, koji je sudjelovao u napadu na Vukovar 1991. godine, kao i Radovan „Badža“ Stojičić, visoki policijski dužnosnik i zapovjednik Teritorijalne obrane u Hrvatskoj, povezan sa srpskom Državnom sigurnošću, ubijen u mafijaškom obračunu u Beogradu.
