Srpski general osuđen za ratne zločine Nebojša Pavković pokopan uz vojne počasti

Pavković je preminuo u Beogradu u ponedjeljak, mjesec dana nakon što je pušten iz zatvora u Finskoj zbog zdravstvenih razloga. Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) proglasio ga je 2009. godine krivim kao sudionika udruženog zločinačkog pothvata čiji je cilj bio progon i prisilno protjerivanje Albanaca s Kosova tijekom rata. Također je proglašen krivim za ubojstva.