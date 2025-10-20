Oglas

BIVŠI GENERAL JNA

Umro osuđeni ratni zločinac Nebojša Pavković

N1 Srbija
20. lis. 2025. 13:40
Nebojša Pavković
Bivši general Jugoslavenske narodne armije (JNA) i osuđeni ratni zločinac Nebojša Pavković (79) preminuo je u Beogradu.

U Srbiju je iz Finske, gdje je služio zatvorsku kaznu, pušten 28. rujna zbog liječenja.

Mehanizam suda u Haagu donio je tu odluku zbog njegova teškog zdravstvenog stanja.

Nebojša Pavković obnašao je brojne dužnosti u JNA, a od 1994. bio je raspoređen u Prištinski korpus na Kosovu, kojim je zapovijedao od 1998.

Protiv njega i drugih generala krajem 2003. podignuta je optužnica Haaškog tribunala, a 2005. izručen je Međunarodnom kaznenom sudu za bivšu Jugoslaviju u Haagu.

Tijekom 2009. proglašen je krivim po svim točkama optužnice i osuđen na 22 godine zatvora zbog deportacija, prisilnih premještanja, ubojstava, progona i drugih nehumanih djela.

Zajedno s njim osuđeni su i Vladimir Lazarević, Nikola Šainović, Dragoljub Ojdanić i Sreten Lukić.

Prvooptuženi Slobodan Milošević preminuo je u pritvoru, a Milan Milutinović oslobođen je optužbi.

Teme
JNA kosovo nebojša pavković ratni zločin

