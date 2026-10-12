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REFERENDUM

Glasovi se još broje, rezultat se jutros preokrenuo: Neizvjesnost oko ukidanja RTV pristojbe u Sloveniji

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N1 Slovenija
|
12. lis. 2026. 07:30
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daljinski
Pexels

Nakon prebrojenih 99,98 posto glasačkih listića, 50,04 posto slovenskih birača, na referendumu je glasalo protiv ukidanja RTV pristojbe. Rezultati još nisu konačni, javlja N1 Slovenija

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Nakon što je rezultat nedjeljnog savjetodavnog referenduma o ukidanju RTV pristojbe, prema glasovima prebrojenima do 0.50 sati, bio iznimno tijesan – 50,25 posto za i 49,75 posto protiv – sada je, nakon prebrojavanja dodatnih glasova, došlo do preokreta.

Prema ažuriranim rezultatima koje je Državno izborno povjerenstvo (DVK) objavilo u ponedjeljak ujutro, protiv ukidanja RTV pristojbe glasalo je 50,04 posto birača, a za ukidanje 49,96 posto.

Prebrojeno je 99,98 posto glasačkih listića.

Rezultati stoga još nisu konačni.

Tijekom današnjeg dana bit će pribrojeni i glasovi koji su pristigli poštom iz Slovenije, dok će sljedećeg tjedna biti uključeni i rezultati glasanja iz inozemstva.

Teme
državno izborno povjerenstvo izborni rezultati preokret rezultata referendum referendum slovenija rtv pristojba

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