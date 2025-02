Gradonačelnik Brčkog: “Djeca su na sigurnom, a jedna stvar zabrinjava”

Podijeli :

Armin Durgut/PIXSELL

Gradonačelnik Brčkog Siniša Milić održao je konferenciju za medije nakon što je u tom mjesu pronađeno 31 zatočeno dijete.

Gradonačelnik Brčkog Siniša Milić rekao je novinarima da je kuću u kojoj je pronađeno 31 dijete otkrila socijalna radnica koja je radeći na terenu pronašla djevojčicu (12) koja je odande pobjegla, prenosi Dnevnik.hr.

Dodao je da je postojanje kuće u kojem je skriveno 31 dijete krajnje stravično samo po sebi, a naročito ako se potvrde sumnje u motiv koje tužiteljstvo i lokalna policija istražuju. Milić je na konferenciji za novinare rekao da je za informaciju o pronalasku djece saznao u utorak navečer od radnika socijalne službe, nakon čega je o tome obavijestio tužiteljstvo.

U Brčkom pronađeno 31 zatočeno dijete, neka imaju hrvatske putovnice. Oglasila se policija

“Policija i tužiteljstvo su se hitno uključili u istragu i djeca su odmah premještena na drugu lokaciju, gdje su i medicinski zbrinuta. Daljnja istraga će pokazati što je stvarna pozadina i motiv ovog slučaja”, napomenuo je.

Također je istaknuo da policija istrazi pristupa vrlo ozbiljno i u javnost izlazi samo onda kada su informacije provjerene jer štiti prava djeteta.

“Ono što zabrinjava jeste to pitanje koliko je dugo to bilo u našem susjedstvu bez da je itko na to obratio pažnju”, poručio je gradonačelnik.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.