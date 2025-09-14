Grlić Radman: Uzdol čeka na procesuiranje ratnog masakra Armije BiH nad 41 Hrvatom

Obilježavanje je započelo polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća, a misu je u Memorijalnome centru u mjestu Uzdolu u prozor Rami služio vlč. Damjan Soldo, voditelj Hrvatske katoličke misije u Innsbrucku. Žrtve su ubijene u jutarnjim satima 14. rujna 1993. godine tijekom brutalnog napada pripadnika Armije BiH u sklopu operacije "Neretva 93". Najmlađe žrtve masakra bili su desetogodišnji Stjepan Zelić (10) i njegova sestra Marija Zelić (13), te Jadranka Zelenika (12), dok je najstarija žrtva bila 87-godišnja Luca Zelenika.