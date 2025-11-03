Grupa muškaraca ispred Ćacilenda okružila novinarku: Prijetili su da će joj polomiti sve kosti

Kada je ušla u kamp i snimila nekoliko fotografija, okružila ju je grupa muškaraca u civilu koji se nisu htjeli legitimirati, neki od njih su je uhvatili za ruku i zatražili da pregledaju fotografije koje je snimila i izbriše ih iz telefona – "da joj ne bi sve kosti polomili". Na njezino inzistiranje da se legitimiraju, kao što je i ona njima pokazala iskaznicu, rekli su da nije bitno tko su i upitali je "kako se osjeća kao izdajica srpskog naroda koja radi za Insajder TV".