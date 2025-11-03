Grupa muškaraca ispred Ćacilenda okružila novinarku: Prijetili su da će joj polomiti sve kosti

Novinarku Insajdera Natašu Mijušković, koja je izvještavala sa skupa kod Skupštine Srbije, ispred improviziranog šatorskog kampa okružila je grupa muškaraca koji se nisu htjeli legitimirati, prisilili su je, uz fizički kontakt i prijetnje, da izbriše fotografije koje je snimila i zatražili od nje da napusti kamp, objavio je srpski Insajder.
Ona je do improviziranog kampa u nedjelju navečer prošla s bočne strane Skupštine, nakon što su joj policajci koji su bili raspoređeni u Takovskoj ulici rekli da ode na drugu stranu, bliže Vlajkovićevoj ulici, odakle je nesmetano ušla u šatorski kamp, usput pokazujući novinarsku iskaznicu pripadnicima MUP-a, javlja Nova.rs.
Kada je ušla u kamp i snimila nekoliko fotografija, okružila ju je grupa muškaraca u civilu koji se nisu htjeli legitimirati, neki od njih su je uhvatili za ruku i zatražili da pregledaju fotografije koje je snimila i izbriše ih iz telefona – "da joj ne bi sve kosti polomili". Na njezino inzistiranje da se legitimiraju, kao što je i ona njima pokazala iskaznicu, rekli su da nije bitno tko su i upitali je "kako se osjeća kao izdajica srpskog naroda koja radi za Insajder TV".
Muškarci, koji se nisu legitimirali, pratili su je do kordona policije, gdje joj je jedan od policajaca prijateljski rekao da više ne ulazi u kamp. Na njezino pitanje "je li to okupirani teritorij" i konstataciju da joj je njegov kolega rekao da može ući, dobila je odgovor da događaj prijavi na 192.
