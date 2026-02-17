REAKCIJA IZ SUSJEDSTVA
Hrvati iz Vojvodine reagirali na Dabrin ispad: Osuđujemo totalitarne narative i geste mržnje
Demokratski savez Hrvata u Vojvodini (DSHV) oglasio se oko aktualnih zbivanja u političkom prostoru Republike Hrvatske i priopćio da ih prati, osobito u situacijama kada se u javni diskurs vraćaju simboli, retorika i narativi duboko opterećeni povijesnim traumama, podjelama te iskustvima stradanja i zločina.
"Umjesto da pridonose društvenoj koheziji i kulturi dijaloga, takve pojave proizvode nove prijepore, otvaraju stare rane te izazivaju nesigurnost i strah. Društveni ambijent s takvim obilježjima u pravilu se prelijeva i na susjedna područja, gdje revanšizam često postaje jedini odgovor, o čemu imamo nemalo iskustva", naveli su.
Prenosimo ostatak priopćenja u cijelosti:
Držimo da svaka javna riječ, osobito ona izgovorena ili otpjevana od strane nositelja političke odgovornosti, nadilazi privatni okvir i poprima šire društveno značenje. Političko djelovanje po svojoj naravi podrazumijeva svjesnost o simboličkim učincima izgovorenoga, o porukama koje se time odašilju građanima, ali i o refleksijama koje takvi iskazi mogu imati na međunacionalne odnose, položaj manjinskih zajednica te ukupnu društvenu klimu u regiji. Stoga uvijek jasno i nedvosmisleno, a ne tek prigodničarski i kada se to od nas očekuje ili traži, osuđujemo sve oblike govora mržnje koji izazivaju negativne posljedice, te izražavamo solidarnost s onima koji ih trpe.
Kada se u javnom prostoru relativiziraju ili prizivaju sadržaji povezani s totalitarnim i zločinačkim režimima, bez jasne i nedvosmislene vrijednosne distance, tada se ne radi tek o pitanju ukusa ili političke provokacije, nego o fenomenu koji zadire u kulturu sjećanja, politiku mirotvorstva i temeljne civilizacijske vrijednosti na kojima počivaju suvremene europske demokracije. To su poštovanje ljudskog dostojanstva, osuda svakog oblika ekstremizma te pijetet prema svim žrtvama, neovisno o njihovoj nacionalnoj ili svjetonazorskoj pripadnosti. Ovo posebno naglašavamo kao jasno profilirana demokršćanska stranka, jer je naše temeljno uvjerenje da je kršćanstvo program pozitivne ljudskosti i svake umjerenosti, na čemu temeljimo sve svoje praktične politike djelovanja.
Kao politička stranka koja okuplja pripadnike hrvatske zajednice u Republici Srbiji, svjesni smo koliko su riječi i simboli snažni, koliko mogu biti ljekoviti, ali i razorni, osobito u sredinama koje su prošle kroz iskustva ratova, progona i dugotrajnih nepovjerenja. Smatramo stoga da je odgovornost izabranih dužnosnika tim veća jer njihovo djelovanje oblikuje percepcije i utječe na položaj sunarodnjaka izvan matične države, koji nerijetko snose posljedice zaoštrene retorike. Tim je važnija primjerena i pravodobna osuda svakog izgreda te najava odgovarajućih sankcija.
Demokratski savez Hrvata u Vojvodini ostaje dosljedan stajalištu da se suvremeni politički identiteti i nacionalne politike ne mogu graditi na nasljeđu poraženih i moralno kompromitiranih ideologija, nego na afirmaciji demokratskih standarda, kulture dijaloga i odgovornog suočavanja s prošlošću. To uključuje jasnu osudu svih totalitarizama te odbacivanje svakog govora koji potiče podjele ili vrijeđa dostojanstvo drugih. U tom smislu DSHV ponovno oštro osuđuje raširenu praksu da se politički protivnici u Srbiji nazivaju pojmom "ustaša".
Na koncu, izražavamo očekivanje da će svi relevantni politički akteri, neovisno o stranačkoj pripadnosti, pridonositi smirivanju napetosti i jačanju političke kulture utemeljene na uzajamnom poštovanju i uvažavanju. Samo takav pristup može osigurati stabilnost, međunacionalno povjerenje i vjerodostojnost demokratskih institucija, kako u Republici Hrvatskoj tako i u Republici Srbiji te u širem regionalnom kontekstu. Demokratski savez Hrvata u Vojvodini nastavit će, u okviru svojih političkih i društvenih kapaciteta, zagovarati vrijednosti uključivog i odgovornog društva, svjestan da su umjerenost, razboritost i etička dosljednost temelj trajne političke stabilnosti. Istodobno ćemo ustrajati u borbi protiv isključivosti, netolerancije, diskriminacije i vrijeđanja dostojanstva drugih.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare