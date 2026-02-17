Hrvati iz Vojvodine reagirali na Dabrin ispad: Osuđujemo totalitarne narative i geste mržnje

Kada se u javnom prostoru relativiziraju ili prizivaju sadržaji povezani s totalitarnim i zločinačkim režimima, bez jasne i nedvosmislene vrijednosne distance, tada se ne radi tek o pitanju ukusa ili političke provokacije, nego o fenomenu koji zadire u kulturu sjećanja, politiku mirotvorstva i temeljne civilizacijske vrijednosti na kojima počivaju suvremene europske demokracije. To su poštovanje ljudskog dostojanstva, osuda svakog oblika ekstremizma te pijetet prema svim žrtvama, neovisno o njihovoj nacionalnoj ili svjetonazorskoj pripadnosti. Ovo posebno naglašavamo kao jasno profilirana demokršćanska stranka, jer je naše temeljno uvjerenje da je kršćanstvo program pozitivne ljudskosti i svake umjerenosti, na čemu temeljimo sve svoje praktične politike djelovanja.