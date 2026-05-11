Istraživanje otkrilo gdje i kako Slovenci najradije ljetuju

Zvonimir Barisin/PIXSELL

Ljetni odmor i dalje ostaje važan prioritet Slovencima, pokazuje istraživanje instituta Mediana. Na odmor ili ljetovanje ove godine planira otići više građana nego lani. Iako je interes blago pao, Hrvatska i dalje uvjerljivo ostaje najpopularnija destinacija slovenskih turista – više od polovice ispitanika ljetovat će kod nas

Podijeli

Oglas

U prošlogodišnjem istraživanju 29 posto ispitanika reklo je da ne planira ići na odmor, dok ove godine to navodi 23 posto ispitanih.

Ove godine odmori će biti nešto dulji. Prošle godine 12 posto ispitanika bilo je na odmoru do četiri dana, dok će ove godine tako kratko ljetovanje imati samo šest posto ispitanika.

S druge strane, raste broj onih koji planiraju duže odmore – više od deset noćenja prošle godine imala je četvrtina ispitanika, a ove godine to planira 29 posto, javlja N1 Slovenija.

Unatoč blagom padu interesa, Hrvatska ostaje daleko najvažnija destinacija slovenskih turista. Više od polovice ispitanika ljetovat će upravo tamo.

Koji smještaj preferiraju Slovenci?

Nešto više od deset posto ispitanika odmor će provesti u Sloveniji, šest posto putuje u Grčku, pet posto u Italiju, po tri posto bira Albaniju ili Španjolsku, dok dva posto planira odmor u Turskoj.

Najviše ispitanika odabrat će privatne sobe ili apartmane (41 posto) te hotele (28 posto), dok će znatno manje njih kampirati. Ako je prošle godine kampiralo 15 posto stanovnika Slovenije, ove godine to planira samo osam posto.

Četiri posto ispitanika ljetovat će u vikendicama, dok će šest posto odmor provesti kod prijatelja ili rodbine.

Istraživanje je provedeno između 21. i 23. travnja metodom online anketiranja na reprezentativnom uzorku od 500 punoljetnih stanovnika Slovenije.