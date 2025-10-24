Iz BiH protjerana dvojica Mađara: Osumnjičeni su za špijunažu

Kako je priopćila Služba za poslove sa strancima, na temelju obavijesti Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona, zaprimljena je informacija da se u prostorijama Policijske uprave Banovići nalaze dvojica državljana Mađarske, za koje postoji sumnja da se bave nezakonitim snimanjem i praćenjem osoba i objekata na području općine Banovići.
Oglas
Dalje navode da su tijekom provođenja službenih radnji od navedenih osoba uzete izjave o okolnostima njihova boravka u Bosni i Hercegovini. Provjerama je utvrđeno da su navedene osobe boravile u BiH s ciljem dokumentiranja i evidentiranja događaja - sastanka dvojice stranih državljana na području općine Banovići.
"S obzirom na činjenicu da su navedeni strani državljani nezakonito provodili navedene aktivnosti, Služba za poslove sa strancima izrekla je mjeru ukidanja bezviznog boravka i protjerivanja s teritorija Bosne i Hercegovine. Osobe su napustile teritorij Bosne i Hercegovine 23. listopada, preko graničnog prijelaza Karakaj", navedeno je.
Ističe se da Služba za poslove sa strancima nastavlja poduzimati sve mjere i radnje s ciljem sprječavanja nezakonitih aktivnosti stranih državljana te očuvanja sigurnosti na teritoriju Bosne i Hercegovine.
Podsjećamo, dvojica državljana Mađarske uhićena su u blizini Tuzle pod sumnjom da se bave protuobavještajnim aktivnostima na štetu Bosne i Hercegovine.
O svemu je obaviješteno i Kantonalno tužiteljstvo.
"Uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona 22. listopada 2025. godine zaprimila je prijavu građanina u kojoj se ukazuje na sumnjivo ponašanje dvojice nepoznatih muškaraca koji su se kretali gradskom ulicom u Banovićima. Po prijavi su postupili policijski službenici nadležne policijske uprave koji su provjerama utvrdili da se radi o mađarskim državljanima G. B. (1952.) i J. G. (1962.), koji su, prema vlastitoj izjavi, u Bosnu i Hercegovinu ušli 20. listopada 2025. godine", navedeno je ranije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas