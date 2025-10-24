Iz BiH protjerana dvojica Mađara: Osumnjičeni su za špijunažu

"Uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona 22. listopada 2025. godine zaprimila je prijavu građanina u kojoj se ukazuje na sumnjivo ponašanje dvojice nepoznatih muškaraca koji su se kretali gradskom ulicom u Banovićima. Po prijavi su postupili policijski službenici nadležne policijske uprave koji su provjerama utvrdili da se radi o mađarskim državljanima G. B. (1952.) i J. G. (1962.), koji su, prema vlastitoj izjavi, u Bosnu i Hercegovinu ušli 20. listopada 2025. godine", navedeno je ranije.