PROVOKACIJA U SUSJEDSTVU

Izaslanstvo EU u BiH osudilo napad na katoličkog svećenika i Hrvate u Jablanici

Hina
02. ožu. 2026. 14:51
Izaslanstvo Europske unije u Bosni i Hercegovini osudilo je jučerašnji napad na katoličkog svećenika i okupljene Hrvate koji su obilježavali 32. obljetnicu raspuštanja ratnog logora u Jablanici gdje su za vrijeme rata 1990-ih Hrvate zatočili pripadnici bošnjačke Armije BiH.

Tijekom mise kolona vozila s ratnim zastavama Armije BiH kružila je oko crkve, a nakon toga dvojica nepoznatih počinitelja verbalno su napala don Marina Marića, nazivajući ga pogrdnim imenima uključujući "ustašo". Napad je prijavljen policiji, a jedan od počinitelja je uhićen. Tužitelji su okarakterizirali slučaj kao izazivanje nacionalne i vjerske mržnje.

Izaslanstvo Europske unije pozvalo je nadležne vlasti na temeljitu istragu i poduzimanje odgovarajućih mjera kako bi se osigurala sigurnost i očuvala tolerancija. 

Županijski odbor HDZ-a BiH je oštro osudio napad pozvavši vlasti na hitnu reakciju i sankcioniranje počinitelja. Napad je uznemirio hrvatsku zajednicu u Jablanici, koja je u ratu doživjela progon, te je počinjeno više ratnih zločina. 

Teme
BiH armija bih izaslanstvo eu jablanica

