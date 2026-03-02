Izaslanstvo EU u BiH osudilo napad na katoličkog svećenika i Hrvate u Jablanici

Tijekom mise kolona vozila s ratnim zastavama Armije BiH kružila je oko crkve, a nakon toga dvojica nepoznatih počinitelja verbalno su napala don Marina Marića, nazivajući ga pogrdnim imenima uključujući "ustašo". Napad je prijavljen policiji, a jedan od počinitelja je uhićen. Tužitelji su okarakterizirali slučaj kao izazivanje nacionalne i vjerske mržnje.