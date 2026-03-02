Treći je dan sukoba između Irana te Izraela i SAD-a. U američko-izraelskom napadu ovoga vikenda ubijen je ajatolah Ali Hamenei, a u sukob se uključio i Hezbolah.
Izrael je u ponedjeljak pokrenuo nove zračne napade na Teheran i proširio svoju vojnu kampanju i na napade na snage Hezbolaha u Libanonu, a američki predsjednik Donald Trump signalizirao je da bi američko-izraelski vojni napadi na iranske ciljeve mogli trajati tjednima.
Novi val projektila lansiran je i iz središnjih dijelova Irana prema "neprijateljskim lokacijama", izvijestili su iranski državni mediji u ponedjeljak ujutro.
Mediji izvješćuju da su eksplozije počele odjekivati i u drugim zemljama Perzijskog zaljeva.
Zvukovi eksplozija čuli su se u različitim dijelovima iranskoga glavnoga grada Teherana u ponedjeljak ujutro, prema državnim medijima, dok su Reutersovi svjedoci čuli glasne eksplozije u Dubaiju i katarskom glavnom gradu Dohi.
22:46
prije 11 min.
Poginulo šest američkih vojnika
Američko središnje zapovjedništvo objavilo je u ponedjeljak da je šest američkih vojnika poginulo od početka sukoba s Iranom.
Raniji broj koji je bio objavljen bila su četiri poginula američka vojnika.
"Američke snage pronašle su posmrtne ostatke dvojice pripadnika vojske za koje se prethodno znalo da su nestali u objektu pogođenom tijekom početnih iranskih napada u regiji“, priopćilo je američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) u poruci objavljenoj na X-u.
22:41
prije 17 min.
Plenković o posljedicama napada
Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković upozorio je u Varaždinu da eskalacija sukoba na Bliskom istoku mijenja energetsku sliku svijeta. Više OVDJE.
22:32
prije 25 min.
Meloni pozvala Teheran da zaustavi "neopravdane" napade diljem Zaljeva
Talijanska premijerka Giorgia Meloni pozvala je Teheran da prekine svoje "neopravdane" napade na zaljevske države i spriječi eskalaciju rata.
"Cilj je spriječiti širenje krize. Ali mislim da se ništa ne može poboljšati dok Iran ne prekine svoje potpuno neopravdane napade na zaljevske države", rekla je tijekom intervjua u informativnom programu televizije TG5.
21:11
prije 1h
"Nigdje niste sigurni"
Iranska Revolucionarna garda u ponedjeljak je upozorila Sjedinjene Države da više nisu sigurne nigdje u svijetu.
"Neprijatelj mora znati da su njegovi dani slave gotovi te više nigdje u svijetu nije na sigurnom", čak i na svom teritoriju, objavile su snage Kuds, elitne jedinice Revolucionarne garde.
19:56
prije 3h
Stotine hrvatskih pomoraca u Perzijskom zaljevu
Više stotina hrvatskih pomoraca nalazi se u ratom zahvaćenom području Perzijskog zaljeva, zaposlenih na off shore platformama i drugim postrojenjima povezanima s transportom nafte i prirodnog plina, kazao je Hini glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske (SPC) Neven Melvan.
Iz sindikata naglašavaju da su jako zabrinuti zbog otežanih uvjeta povratka pomoraca u Hrvatsku, kao i zbog potencijalnih sigurnosnih rizika kojima su izloženi tijekom boravka i rada u pogođenim područjima.
19:55
prije 3h
Starmer se brani od Trumpovih kritika
Britanski premijer Keir Starmer u ponedjeljak je branio pristup Londona prema situaciji na Bliskom istoku, odbacivši kritike američkog predsjednika Donalda Trumpa zbog toga što se Britanija nije pridružila napadima na Iran.
Laburistički premijer naglasio je da su njegove odluke bile vođene zakonom i "nacionalnim interesom". U obraćanju parlamentu Starmer je rekao da je u nedjelju američkim snagama omogućio "ograničeno” korištenje britanskih vojnih baza nakon što su Britanci bili mete „nepromišljenih” iranskih napada dronovima i projektilima.
19:54
prije 3h
"Iskoristili smo posljednju najbolju priliku za napad"
Predsjednik SAD-a Donald Trump u ponedjeljak je ustvrdio da je iskoristio "posljednju najbolju priliku" za napad na Iran, opravdavajući rat na Bliskom istoku "eliminiranjem nedopustive prijetnje".
"Bila je to naša posljednja najbolja prilika da napadnemo, što upravo i činimo, kao i da uklonimo nedopustive prijetnje koje predstavlja ovaj bolesni i zlokobni režim", izjavio je američki predsjednik tijekom ceremonije u Bijeloj kući.
"Iranski režim s projektilima dugog dometa i nuklearnim oružjem bio bi nedopustiva prijetnja Bliskom istoku, ali i američkom narodu", dodao je.
19:20
prije 3h
Erdoğan: Američko-izraelski napad na Iran "jasno kršenje" međunarodnog zakona
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan kritizirao je u ponedjeljak američke i izraelske napade na Iran kao "jasno kršenje" međunarodnog zakona, dodajući da Turska dijeli bol iranskog naroda.
Opširnije OVDJE.
19:14
prije 3h
AP objavio video izraelskog granatiranja bolnice u Teheranu
19:02
prije 3h
Više od 50 poginulih u izraelskim napadima, tvrdi Libanon
Libanonsko ministarstvo zdravstva priopćilo je da je u izraelskim zračnim napadima poginulo još ljudi.
Navodi se da su sada poginule 52 osobe, dok je više od 150 ranjenih.
