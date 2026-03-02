Američko središnje zapovjedništvo objavilo je u ponedjeljak da je šest američkih vojnika poginulo od početka sukoba s Iranom.

Raniji broj koji je bio objavljen bila su četiri poginula američka vojnika.

"Američke snage pronašle su posmrtne ostatke dvojice pripadnika vojske za koje se prethodno znalo da su nestali u objektu pogođenom tijekom početnih iranskih napada u regiji“, priopćilo je američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) u poruci objavljenoj na X-u.