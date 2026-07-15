objavila policija
U Kiseljaku pronađena bomba ispred dopisništva RTV Herceg-Bosne iz Mostara
Ručna bomba pronađena je u utorak poslijepodne u središtu Kiseljaka ispred ulaza u dopisništvo Radio-televizije Herceg-Bosne sa sjedištem u Mostaru, izvijestili su u srijedu iz MUP-a Srednjobosanske županije.
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Policija je nakon dojave osigurala područje, a eksplozivnu napravu je sigurno uklonio tim Federalne uprave civilne zaštite. U incidentu nije bilo ozlijeđenih.
Bombu su pronašla dvojica maloljetnika koji su o tome izvijestili roditelje.
Zasad nije utvrđeno kako je bomba dospjela ispred zgrade, a policija je obavila razgovore sa svjedocima.
Radio-televizija Herceg-Bosne sa sjedištem u Mostaru je javni RTV servis na hrvatskome jeziku u BiH.
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