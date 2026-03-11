Srbija nastavlja izvoz oružja? Izraelski teretni avion došao u jeku sukoba na Bliskom istoku

Od Tel Aviva do Beograda, pa natrag u Tel Aviv bila je ruta izraelskog teretnog zrakoplova 5. ožujka, u vrijeme sukoba na Bliskom istoku.
To je utvrdio Radio Slobodna Europa (RSE) analizom specijaliziranih stranica za praćenje letova. Ovaj zrakoplov namijenjen je prijevozu teškog i opasnog tereta, poput naoružanja. Međutim, nije poznato što je zrakoplov prevozio, a nadležne institucije o tome šute.
I to nije jedini put da je teretni zrakoplov privatne izraelske aviokompanije “Challenge Airlines IL” dolazio u Beograd u posljednjih mjesec dana. RSE je tijekom veljače i početkom ožujka zabilježio da su dva teretna zrakoplova ove kompanije imala najmanje devet letova na ruti između Srbije i Izraela.
Od toga su dva leta zabilježena nakon izbijanja sukoba na Bliskom istoku 28. veljače, kada su SAD i Izrael započeli napade na Iran.
Međutim, ministarstva obrane, vanjskih poslova i trgovine, do objave teksta, nisu odgovorila na pitanja RSE-a o tim letovima i o tome što se njima prevozi.
Odgovor nije stigao ni iz izraelske kompanije koja je vlasnik teretnih zrakoplova.
Srbija je, nakon uputa predsjednika Aleksandra Vučića, krajem lipnja 2025. obustavila izvoz naoružanja — u jeku tadašnjeg izraelsko-iranskog sukoba i učestalih optužbi iz Moskve da preko posrednika izvozi streljivo u Ukrajinu.
Međutim, prema informacijama koje su Radiju Slobodna Europa potvrdili iz dvije državne tvornice oružja, od veljače je ponovno pokrenut izvoz u inozemstvo.
Srbijanske državne institucije, međutim, ne odgovaraju RSE-u kome i što izvoze te pod kojim uvjetima.
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, Srbija je u 2025. izvezla oružje i streljivo u vrijednosti od oko 50 milijuna dolara. To je upola manje nego 2024., kada je izvoz, prema istim podacima, premašio 104 milijuna dolara.
To, međutim, nisu konačni iznosi jer precizni podaci nisu javno dostupni. Država već nekoliko godina ne objavljuje što je od naoružanja i vojne opreme izvezeno, kome, u kojim količinama i po kojoj cijeni.
