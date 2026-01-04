Kaos zbog snijega u BiH: Veliki problemi u prometu

N1 BiH

Obilan snijeg izazvao je probleme na najvažnijim prometnicama u Bosni i Hercegovini, gdje je promet na više dionica blokiran ili izrazito usporen zbog zaustavljenih vozila i neociscenog snijega, objavio je u nedjelju Savez automoto klubova u Mostaru.

Najteže je na prijevojima gdje se stvaraju snježni nanosi. Promet se odvija vrlo otežano i zabranjen je za kamione.

Zastoji su evidentirani i na dionicama magistralnih puteva koji povezuju veće gradove, poput Mostara i Sarajeva na prijevoju Bradina.

Za zastoje su djelomično odgovorni i nesavjesni vozači koji voze bez zimske opreme.

Vozačima se preporuča da odgode putovanja ako nisu nužna i da se prije polaska informiraju o stanju na cestama i obvezno stave zimsku opremu, navodi savez.