Oglas

moguća je poledica

Autocesta kroz Slavoniju i Liku prekrivena snijegom. HAK izdao upozorenje

author
Hina
|
04. sij. 2026. 09:52
Gospić
HAK

Snijeg pada mjestimice u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj Hrvatskoj i Slavoniji, a zbog niskih temperatura moguća je poledica, upozoravaju u nedjelju iz Hrvatskog autokluba i dodaju kako su zbog jakog vjetra u priobalju ograničenja za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali.

Oglas

HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila i ne kreću na put bez zimske opreme.

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez zimske opreme na pojedinim cestama u Lici.

03.01.2025., Osijek - Treceg dana 2026. godine gradane Osijeka je docekao snijezni pokrivac na ulicama Photo: David Jerkovic/PIXSELL
David Jerkovic/PIXSELL

Iz HAK-a pozivaju na oprez i zbog prometne nesreće na autocesti A3 između čvorova Okučani i Nova Gradiška u smjeru Lipovca te na A3 između Nove Gradiške i Okučana u smjeru Bregane gdje se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je brodska linija Komiža-Biševo.

Teme
HAK Hrvatska snijeg

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ