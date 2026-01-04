Autocesta kroz Slavoniju i Liku prekrivena snijegom. HAK izdao upozorenje

HAK

Snijeg pada mjestimice u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj Hrvatskoj i Slavoniji, a zbog niskih temperatura moguća je poledica, upozoravaju u nedjelju iz Hrvatskog autokluba i dodaju kako su zbog jakog vjetra u priobalju ograničenja za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali.

HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila i ne kreću na put bez zimske opreme.

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez zimske opreme na pojedinim cestama u Lici.

Iz HAK-a pozivaju na oprez i zbog prometne nesreće na autocesti A3 između čvorova Okučani i Nova Gradiška u smjeru Lipovca te na A3 između Nove Gradiške i Okučana u smjeru Bregane gdje se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je brodska linija Komiža-Biševo.