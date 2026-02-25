Plenković o Hrebakovom roku: "Tih 30 dana, što se mene tiče, ne postoje"

"Moje mišljenje je da je za DP bolje da im u prvom planu budu Šušnjar, Vlajčić i Šipić, a ne da im u prvom planu budu neke pjesme. Zašto je Dabro to učinio i je li instrumentaliziran, ja to ne znam. Tako da ne vjerujem da je ovo nešto što je napravio DP, već Dabro. Napravio je problem ni iz čega na što je munjevito reagirao gospodin Hrebak. Razumijem to, ali ne razumijem je li ovo dovoljno veliki razlog da se destabilizira vladajuća većina", rekao je premijer.