Plenković o Hrebakovom roku: "Tih 30 dana, što se mene tiče, ne postoje"
Premijer Andrej Plenković održao je danas sastanak s koalicijskim partnerima kojima se pridružila i nezavisna Boška Ban, nova članica vladajuće koalicije.
Govoreći o novoj članici Boški Ban, Plenković je poručio da je nakon razgovora odlučila biti dio većine te joj je poručio dobrodošlicu.
Nakon problema koji su se pojavili zbog saborskog zastupnika Domovinskog pokreta Josipa Dabre jer je pjevao ustaške stihove, Plenković je uoči sastanka koalicije odvojeno posjeo Daria Hrebaka te Dabrina šefa Ivana Penavu. O razgovoru je poručio da im je pomogao da utvrde oba stajališta.
Govoreći o HSLS-u, poručio je da su zatražili konkretne korake koji će jamčiti da se takve situacije više ne ponavljaju. "Ono što misli HSLS misli i većina članova parlamentarne većine. DP je izrazio žaljenje zbog takvog Dabrinog poteza", nadodao je i istaknuo da misli da će kroz iduće razdoblje doći do konvergiranja stajališta i pronalaska modaliteta da koalicija funkcionira, piše Dnevnik.
Kava sa Zurovcem?
Poručio je da s drugim zastupnicima ne vode nikakve posebne razgovore, iako "vidim u eteru da bi mnogi htjeli razgovarati".
Na pitanje hoće li biti poziva na kavu za Darija Zurovca, Plenković je odgovorio da je dostupan. "Jako smo puno puta razgovarali, u konačnici, on je davno bio u HDZ-u".
"Bitno mi je bilo da identificiram je li pozicija HSLS-a bliža tome da budu u koaliciji ili ne. Moj dojam je da je bliža. Dabro nije presudan za stabilnost Vlade, od danas formalno", poručio je te nadodao da je njegovo ponašanje njegov problem te da on neće od toga profitirati, kao ni DP, rekao je.
"Moje mišljenje je da je za DP bolje da im u prvom planu budu Šušnjar, Vlajčić i Šipić, a ne da im u prvom planu budu neke pjesme. Zašto je Dabro to učinio i je li instrumentaliziran, ja to ne znam. Tako da ne vjerujem da je ovo nešto što je napravio DP, već Dabro. Napravio je problem ni iz čega na što je munjevito reagirao gospodin Hrebak. Razumijem to, ali ne razumijem je li ovo dovoljno veliki razlog da se destabilizira vladajuća većina", rekao je premijer.
O Hrebakovom "ultimatumu"
Na pitanje novinara vjeruje li da će ovakva situacija ostati i za 23 dana, kada istječu rokovi koje su dali HSLS i Dabro, Plenković je poručio da taj rok ne postoji. "Tih 30 dana, što se mene tiče, ne postoje. Tu stvar možemo riješiti i danas ako su svi razumni. Situacija je jasna svakom tko ima informacija o politici.
Dabro ima izvorni mandat, on je njegov i neotuđiv. Može s njime raditi što hoće. Samo je tu stvar da se ponašanje stavi u okvir. Ako ste dio većine, postoje određeni standardi".
O Milanoviću: Nemam fetiš na Izrael
Osvrnuo se i na oštru reakciju predsjednika Zorana Milanovića na posjet ministra obrane Ivana Anušića Izraelu.
"Nemam fetiš na Izrael, Milanović nek' se bavi sa sobom i svojim putovanjima te svojim intenzivnim radom, neka se hvali svojim uspjesima, on je zadnji koji će meni i ministrima tumačiti. Niti sam ga slušao niti me zanima", zaključio je Plenković.
"Razgovarali smo o ovoj situaciji koja puni medijski prostor, o ponašanju Dabre koje smo svi osudili. Koliko ja razumijem poziciju DP-a, oni nisu znali da će se ovo dogoditi, a gotovo svi kolege s kojima sam razgovarao su nezadovoljni. Ni njima ovo nije donijelo ništa pozitivno", rekao je Plenković.
