Splitsko državno odvjetništvo naložilo izvide protiv Keleminca. Dežulović: "Ako neće policija, bit ću prisiljen sam zabraniti skup"

"Nadam se da će policijski izviđači biti učinkovitiji od Dražena Keleminca i njegovih ustaša, i pronaći njegovu točnu adresu prije nego što on pronađe adresu mojih roditelja. Kao građanin malo sam, doduše, uvrijeđen što splitska policija postupa tek po nalogu Državnog odvjetništva, i to po sestrinoj i mojoj kaznenoj prijavi, dok naš hitni zahtjev za zabranu tog tužnog skupa protiv dvoje penzionera na istoj adresi stoji već evo četvrti dan. Ukoliko ga, naime, ne zabrane, koristim priliku da obavijestim policiju da ću - po članu 64. stavak 4 Ustava RH, koji kaže da su "djeca dužna brinuti se za stare i nemoćne roditelje" - biti prisiljen zabraniti ga sam. Nadam se stoga da će izviđači iz Druge policijske postaje u Splitu biti brži. Što bi rekao Hrebak, "rok kreće od danas".