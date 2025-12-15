Komšić našao kandidata za svog nasljednika, nižu se reakcije

U središte pozornosti ipak je dospio kada je Europskom sudu za ljudska prava (ECHR) podnio tužbu protiv BiH, ustvrdivši da su mu biračka prava neopravdano ograničena time što kao osoba s prebivalištem u Federaciji BiH ne može po slobodnom izboru glasati za nekog od tri člana Predsjedništva BiH kao i za zastupnike u Domu naroda parlamenta BiH.