uveden 2021.
Mađarska mijenja anti-LGBTQ zakon: "Zauzimamo beskompromisno strog stav"
Novi prijedlog zakona uklonit će odredbe o zabrani „promicanja“ homoseksualnosti.
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Mađarska vlada podnijela je parlamentu prijedlog izmjena pravila koja se odnose na LGBTQ sadržaje za maloljetnike, a koja su uvedena za vrijeme bivšeg nacionalističkog čelnika Viktora Orbána.
Zakon, koji je 2021. uveden kao dodatak postojećim propisima o zaštiti djece, zabranjivao je „promicanje homoseksualnosti“ osobama mlađima od 18 godina. Isti zakon poslije je korišten i za zabranu Povorki ponosa, piše Al Jazeera.
Aktivisti i čelnici diljem Europske unije kritizirali su zakon zbog stigmatiziranja LGBTQ osoba i povezivanja istospolnih odnosa s pedofilijom.
Prijedlog zakona podnesen u ponedjeljak trebao bi iz zakonodavstva iz 2021. ukloniti formulacije kojima se zabranjuje „promicanje“ ili „prikazivanje“ homoseksualnosti i rodne tranzicije maloljetnicima. Umjesto toga, zakon bi se sada odnosio samo na sadržaj koji može „ozbiljno narušiti tjelesni, intelektualni, emocionalni ili moralni razvoj djeteta“.
Konzervativni premijer Peter Magyar, koji je u travnju pobijedio na izborima i okončao 16-godišnju Orbánovu vladavinu, rekao je da će se pravila primjenjivati „bez obzira na seksualnu orijentaciju“ te da će Mađarsku uskladiti s propisima EU-a.
„Zauzimamo beskompromisno strog stav prema medijskim sadržajima dostupnima maloljetnicima koji promiču seksualno nasilje, manipulaciju i iskorištavanje“, rekao je.
U travnju je najviši sud Europske unije, Sud Europske unije (ECJ), presudio da je zakon povrijedio „sam identitet“ Unije. Nakon te presude mađarska policija odobrila je ovogodišnje Povorke ponosa, koje su prošle godine bile zabranjene pod Orbánovom vladom.
Magyar je u subotu također rekao da vlada razmatra izmjenu zakona iz 2020. kojim je posvajanje bilo ograničeno na bračne parove, čime je istospolnim parovima ono u praksi bilo onemogućeno.
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