Mađarska mijenja anti-LGBTQ zakon: "Zauzimamo beskompromisno strog stav"

Prijedlog zakona podnesen u ponedjeljak trebao bi iz zakonodavstva iz 2021. ukloniti formulacije kojima se zabranjuje „promicanje“ ili „prikazivanje“ homoseksualnosti i rodne tranzicije maloljetnicima. Umjesto toga, zakon bi se sada odnosio samo na sadržaj koji može „ozbiljno narušiti tjelesni, intelektualni, emocionalni ili moralni razvoj djeteta“.