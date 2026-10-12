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RAZGOVARAO ESMIR MILAVIĆ

N1 intervju u 20:30: Gost crnogorski diplomat Vesko Garčević

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N1 BiH
|
12. lis. 2026. 17:51
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Vesko Garčević
N1

Bivši crnogorski veleposlanik pri NATO-u i OESS-u te profesor međunarodnih odnosa na Sveučilištu u Bostonu Vesko Garčević u N1 Intervjuu govori o europskom putu Crne Gore i zapadnog Balkana.

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Na dan kada Crna Gora zatvara tri pregovaračka poglavlja, Garčević ističe da je ta zemlja nekada plivala protiv struje, a sada pliva niz struju.

Kao izravni sudionik pregovora o Prevlaci, hrvatskom ministru vanjskih poslova poručuje da za neke njegove tvrdnje nikada prije nije čuo, dok druga pitanja treba rješavati pravnim putem, a ne blokiranjem europskog puta Crne Gore.

Garčević komentira i utjecaj Donalda Trumpa i njegovih suradnika na zapadni Balkan, kao i predstojeće izbore za Kongres na polovici predsjedničkog mandata u SAD-u.

Intervju s Garčevićem pogledajte večeras od 20:30.

Teme
crna gora diplomacija hrvatska vesko garčević

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