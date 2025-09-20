Steven Seagal
Na Vučićevoj paradi i poznati glumac
N1 Srbija , N1 Info
|
20. ruj. 2025. 12:56
| Regija
Vojna parada "Snaga jedinstva" održava se danas na Novom Beogradu, a prema najavama iz Ministarstva obrane Srbije, očekuje se 10.000 sudionika, 2.500 sredstava naoružanja i vojne opreme, 600 vozila, 70 zrakoplova i 20 plovnih objekata.
Oglas
Od neočekivanih gostiju, na paradi je snimljen i glumac Steven Seagal. Kako javljaju srbijanski mediji, paradu prati iz prvog reda.
Na vojnoj paradi i Stiven Sigal: Holivudski glumac u prvom redu sa Vučićem (FOTO) https://t.co/ekZnINLrvs— Informer (@InformerNovine) September 20, 2025
Više čitajte OVDJE.
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas