Na Vučićevoj paradi i poznati glumac

Vojna parada "Snaga jedinstva" održava se danas na Novom Beogradu, a prema najavama iz Ministarstva obrane Srbije, očekuje se 10.000 sudionika, 2.500 sredstava naoružanja i vojne opreme, 600 vozila, 70 zrakoplova i 20 plovnih objekata.

Od neočekivanih gostiju, na paradi je snimljen i glumac Steven Seagal. Kako javljaju srbijanski mediji, paradu prati iz prvog reda.

Na vojnoj paradi i Stiven Sigal: Holivudski glumac u prvom redu sa Vučićem (FOTO) https://t.co/ekZnINLrvs — Informer (@InformerNovine) September 20, 2025

