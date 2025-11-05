Najmanje 10 poginulih u požaru u domu umirovljenika u Tuzli. Mnogo je ozlijeđenih

"U narednom razdoblju oformit ćemo tim Vlade FBiH koji će obići institucije u nadležnosti Federacije, a zatražit ćemo i od kantonalnih lokalnih vlasti da učine isto za institucije u svojoj nadležnosti kako se u ovakvim situacijama ne bi davale paušalne informacije. Večeras smo čuli mnogo informacija od štićenika, da su neki ljudi bili neodgovorni i da se nisu pridržavali svih uputa. U svakom slučaju, trebamo pričekati da se utvrdi što je konkretno izazvalo ovu tragediju", rekao je.