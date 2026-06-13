ODGOVOR NA KRITIKE
Oglasio se Medikol: Kekin i Benčić obmanjuju javnost. Građanima je najbitnije dobiti pretrage, a to i im i omogućavamo
Nakon što je saborska zastupnica Možemo! Ivana Kekin prozvala premijera Andreja Plenkovića zbog slučaja Medikol te ustvrdila da više od 40.000 građana podržava peticiju za jačanje javnog zdravstva i rasvjetljavanje okolnosti suradnje države s privatnom poliklinikom, oglasila se Uprava Poliklinike Medikol.
Kekin je prethodno upozorila da je kroz dugogodišnji model ugovaranja PET/CT dijagnostike s privatnim sektorom javni zdravstveni sustav ostao bez ulaganja koja su, po njezinu mišljenju, trebala biti usmjerena u razvoj vlastitih kapaciteta.
Iz Medikola odbacuju optužbe zastupnica Možemo! te tvrde da se javnost sustavno dovodi u zabludu. Poručuju kako njihove usluge koriste pacijenti bez dodatnih troškova, da za pretrage nema listi čekanja te da političke rasprave ne bi smjele ugroziti dostupnost zdravstvene skrbi, osobito za onkološke bolesnike.
Priopćenje Medikola prenosimo u cijelosti:
"Nastavno na kontinuirano netočne, i sustavno zavaravajuće manipulativne tvrdnje iznesene na konferenciji za medije saborskih zastupnica Ivane Kekin i Sandre Benčić (Možemo!) koje građane danima bombardira s tendencijom dovođenja u zabludu i obmanjivanja što većeg broja populacije, te nepotrebno uznemiruju posebice onkološke pacijente, iz sustava koji funkcionira bez listi čeknja i za onkološke pacijente bez ikakvog dodatnog osobnog plaćanja, Poliklinika Medikol očituje se kako slijedi:
Pacijenti ne smiju ostati uskraćeni za zdravstvenu uslugu zbog politikantstva manjeg dijela oporbe. Poliklinika Medikol ponosna je na ukupno gotovo dva milijuna pacijenata kojima je pružila zdravstvenu skrb u proteklih 30 godina, a životno ugrožene onkološke pacijente primila u trenutno najkraćem mogućem roku, bez da išta plaćaju iz vlastitog džepa. Bez obzira na političke obračune i manipulacije ostajemo fokusirani na dobrobit pacijenata. Poduzet ćemo sve potrebne korake kako bi i dalje, usprkos neutemeljenim prozivkama, održali dostupnost naših usluga, ali i zaštitili svojih 400 zaposlenika i njihove obitelji od neopravdanih i lažnih prozivki.
Znajući da se saborske zastupnice ne može tužiti za izrečeno zbog saborskog imuniteta, Ivana Kekin i Sandra Benčić (Možemo!) kontinuirano iznose neistine o Poliklinici Medikol i manipuliraju građanima. Argumentirajući svoje zahtjeve u peticiji protiv Medikola, zlonamjerno i zavaravajuće, uslugu Poliklinike Medikol stavljaju u kontekst drugih usluga u javnom zdravstvu u kojima postoje liste čekanja, iako su upoznate s činjenicom da, za razliku od javnih ustanova, niti za jednu pretragu u Medikolu nema liste čekanja.
Pacijentima je najvažnije da pretragu dobiju na vrijeme i na teret HZZO-a, što im omogućujemo već 30 godina. Podsjećamo i da HZZO istu cijenu pregleda plaća i javnom i privatnom zdravstvu.
"Nastavljamo raditi svoj posao"
Poliklinika Medikol je pružila PET/CT dijagnostiku za više od 155.000 pacijenata, onkoloških bolesnika kojima je ta pretraga bila presudna za postavljanje točne dijagnoze i odabir najučinkovitijeg liječenja.
Legitimna smo hrvatska zdravstvena ustanova u sto posto domaćem vlasništvu - poreze plaćamo u Republici Hrvatskoj i podliježemo redovitom nadzoru HZZO-a, Državne revizije, Porezne uprave i neovisnih revizora. Napadi Ivane Kekin i stranke Možemo! loša su poruka svim poduzetnicima, bilo u zdravstvu, bilo u drugim sektorima, koji rade bilo što s javnim sustavom.
Poliklinika Medikol nastavlja raditi ono zbog čega je i osnovana: osiguravati pacijentima u Hrvatskoj brzu, dostupnu i kvalitetnu dijagnostiku, bez obzira na političke obračune i manipulaciju, neovisno o tome tko i zašto pokušava politizirati tu uslugu", poručili su iz Uprave Poliklinike Medikol.
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