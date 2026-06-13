Oglasio se Medikol: Kekin i Benčić obmanjuju javnost. Građanima je najbitnije dobiti pretrage, a to i im i omogućavamo

Pacijenti ne smiju ostati uskraćeni za zdravstvenu uslugu zbog politikantstva manjeg dijela oporbe. Poliklinika Medikol ponosna je na ukupno gotovo dva milijuna pacijenata kojima je pružila zdravstvenu skrb u proteklih 30 godina, a životno ugrožene onkološke pacijente primila u trenutno najkraćem mogućem roku, bez da išta plaćaju iz vlastitog džepa. Bez obzira na političke obračune i manipulacije ostajemo fokusirani na dobrobit pacijenata. Poduzet ćemo sve potrebne korake kako bi i dalje, usprkos neutemeljenim prozivkama, održali dostupnost naših usluga, ali i zaštitili svojih 400 zaposlenika i njihove obitelji od neopravdanih i lažnih prozivki.