Raskol u nekad moćnoj hrvatskoj stranci: Budiša jednoglasno smijenjen s dužnosti

Istodobno, dodali su, pojedinačni istupi i osobna mišljenja koja nisu usklađena s programskim načelima i službenim politikama stranke, ne predstavljaju stavove HSLS-a. Različita mišljenja u stranci legitimna su i dobrodošla. No mjesto za njihovo raspravljanje su stranačka tijela, odgovorno i argumentirano, a ne kroz javne polemike, poručili su.