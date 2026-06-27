Napeto u Srbiji: Vučić okuplja pristaše na "događaju kakav dosad nije viđen". Na ulice idu i studenti

Najavljuju se cjelodnevni događaji namjenjeni djeci i mladima, glazbeni program folk-zvijezda, te razvijanje "rekordne srpske zastave, duge više od 500 metara i teške skoro jednu tonu", što će biti uvertira za Vučićevo obraćanje u kojem se očekuje da će govoriti "o predstojećim izborima i novim državnim mjerama, uz osvrt na političke razlike u zemlji".