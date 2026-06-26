Vučić organizira veliki skup "Srbija pobjeđuje": Središte Beograda i brojne ulice zatvorene za promet

U video-poruci na Instagramu najavio je da će svi sudionici na subotnjem mitingu dobiti "glasački listić" s 15 predloženih tema i odabrati pet koje smatraju svojim ključnim zahtjevima i očekivanjima od vlasti i države. Na tom popisu su "veća briga o ljudima, očuvanje mira i stabilnosti, borba za očuvanje Kosova i Metohije, poboljšanje usluga u zdravstvu, bolje obrazovanje, rast mirovina, smanjenje cijena lijekova, energetska sigurnost, veća ulaganja u kulturu, ekologiju...", navodi se.