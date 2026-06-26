Prometna blokada
Vučić organizira veliki skup "Srbija pobjeđuje": Središte Beograda i brojne ulice zatvorene za promet
Središte Beograda i brojne bočne ulice zatvorene su za promet u petak od četiri ujutro do ponedjeljka 29. lipnja u isto vrijeme zbog skupa na koji su u subotu svoje pristaše pozvali srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić i vladajuća Srpska napredna stranka (SNS), objavile su gradske vlasti.
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Linije javnog prometa kroz središte grada privremeno su ukinute ili preusmjerene, a taj režim vrijedit će i za osobne automobile do ranog jutra u ponedjeljak.
Vučić je u utorak pozvao svoje pristaše na veliki skup "Srbija pobjeđuje" u Beogradu 27. lipnja kao protutežu kampanji studenata "Studenti pobjeđuju" u kojoj se traži raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora. Prethodno se 23. svibnja, na poziv studentskog pokreta u Beogradu, okupilo, po policijskoj procjeni, 34.000 ljudi, dok je Arhiv javnih skupova tvrdio da ih je bilo između 180.000 i 190.000.
U video-poruci na Instagramu najavio je da će svi sudionici na subotnjem mitingu dobiti "glasački listić" s 15 predloženih tema i odabrati pet koje smatraju svojim ključnim zahtjevima i očekivanjima od vlasti i države. Na tom popisu su "veća briga o ljudima, očuvanje mira i stabilnosti, borba za očuvanje Kosova i Metohije, poboljšanje usluga u zdravstvu, bolje obrazovanje, rast mirovina, smanjenje cijena lijekova, energetska sigurnost, veća ulaganja u kulturu, ekologiju...", navodi se.
Vučićev poziv pristašama i glasačima vladajućeg SNS-a istodobno prate upozorenja i poruke sindikata da se pritiscima na zaposlenike u mnogim poduzećima, a napose u javnom sektoru, nastoji osigurati što veća masovnost skupa.
Dočekujući u četvrtak navečer u Inđiji skupinu stranačkih lojalista koji iz Novog Sada pješače na skup u Beogradu, Vučić je najavio da će u subotu na mitingu otkriti i pod kojim imenom će lista SNS-a ići na izbore.
"Imat ćemo narednih dana i novi paket mjera. Čut ćete nešto i u subotu po tom pitanju, ali u ponedjeljak ćemo, sad vam to mogu i službeno reći, objaviti kompletan paket javnosti Srbije", rekao je Vučić.
Subotnji skup vidi se i kao ofenzivniji početak predizborne kampanje vladajućih, premda se - unatoč nekoliko Vučićevih najava o raspisivanju izbora - još ne nazire ni kad bi mogli biti raspisani, niti kada održani.
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