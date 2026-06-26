Njemačka vlada priznala da već godinama plaća Vučićevog savjetnika

„Sklopili smo upravno partnerstvo koje u suradnji s vladom Srbije pomaže pri izgradnji i razvoju proizvodnih lokacija za njemačke tvrtke. U klopu toga financiramo i savjetničke aktivnosti na terenu“, rekao je glasnogovornik njemačkog ministarstva gospodarstva Tim-Niklas Wentzel na redovitoj tjednoj konferenciji za tisak njemačke vlade.