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Jörg Heeskens

Njemačka vlada priznala da već godinama plaća Vučićevog savjetnika

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Hina
|
26. lip. 2026. 17:43
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FILE PHOTO: Serbian President Aleksandar Vucic walks past guards of honour during a welcoming ceremony prior to a meeting with Georgian President Mikheil Kavelashvili in Tbilisi, Georgia, June 15, 2026.
REUTERS/Irakli Gedenidze/File Photo

Predstavnik njemačke vlade potvrdio je u petak da savjetnik srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića indirektno plaća njemačko ministarstvo gospodarstva, prenosi Deutsche Welle.

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„Sklopili smo upravno partnerstvo koje u suradnji s vladom Srbije pomaže pri izgradnji i razvoju proizvodnih lokacija za njemačke tvrtke. U klopu toga financiramo i savjetničke aktivnosti na terenu“, rekao je glasnogovornik njemačkog ministarstva gospodarstva Tim-Niklas Wentzel na redovitoj tjednoj konferenciji za tisak njemačke vlade.

On je time odgovorio na upit Deutsche Wellea jesu li istiniti navodi istraživačkog portala Birn i njemačkog tjednika Der Spiegel koji su objavili da se Jörg Heeskens, dugogodišnji savjetnik srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, nalazi na platnom spisku njemačke vlade, tj. Ministarstva gospodarstva.

Wentzel je to zanijekao ali je rekao kako je Heeskens zaposlenik Njemačke organizacije za međunarodnu suradnju (GIZ) koja njemačkoj vladi pomaže u ostvarivanju projekata razvojne pomoći.

GIZ se nalazi u 100-postotnom vlasništvu ministarstva gospodarstva.

Birn i Spiegel su objavili kako Heeskens već godinama radi na lobiranju za njemačko gospodarstvo u Srbiji a da se na popisu projekata nalazi i sporni rudnik litija.

Teme
aleksandar vučić giz jörg heeskens lobiranje njemačka njemačko-srpsko partnerstvo rudnik litija srbija

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