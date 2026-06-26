"Ne bira sredstva"
Nijemac plaćen iz Berlina savjetovao Vučića. Letica: Ako je netko mislio da u Europi vladaju drugi standardi osim interesa, prevario se
Stručnjak za sigurnost Ante Letica bio je gost Novog dana kod našeg Tihomira Ladišića s kojim je razgovarao o upotrebi zvučnog topa za vrijeme masovnih prosvjeda u Srbiji i političkoj situaciji u toj zemlji.
Ante Letica nam govori da se još uvijek nije doznalo što se dogodilo za vrijeme masovnih prosvjeda u Beogradu i da se neće doznati sve dok je režim Aleksandra Vučića na vlasti:
"Vučić ne bira sredstva da ostane na vlasti"
"Što se tiče istrage, tu imamo jedan apsurd - Vučić je pozvao istražitelje ruskog FSB-a da utvrde sve činjenice oko upotrebe zvučnog topa protiv prosvjednika. Vučić ne bira sredstva da ostane na vlasti, odnosno da njegova lista pobijedi na sljedećim izborima i da bude premijer Srbije i tako osigura svoj daljnji ostanak na vlasti u Srbiji."
"Hrvatskoj nisu u interesu nemiri u Srbiji"
Komentirao je i optužbe političara u Srbiji da iza prosvjeda u Beogradu stoji Hrvatska:
"Hrvatskoj nisu u interesu nemiri u Srbiji nego da Srbija bude stabilna i normalna država s kojom će razvijati dobrosusjedske odnose i da bude jednog dana članica EU-a. To je uobičajena taktika Vučića da u trenutcima kada ima problema na unutarnjopolitičkoj sceni pronalazi vanjski neprijatelje koji mrze Srbiju i žele srušiti njega. Time apostrofira na Hrvate, Albance, Albance s Kosova. Hrvatima želi dati ponižavajuću ulogu jer smo, po njemu, u rukama stranih službi i radimo za njihove interese."
Ističe da je Vučić pokušao ugušiti prosvjede: "To mu se vraća kao bumerang jer su prosvjedi sve oštriji i masovniji. To je također priprema za buduće izbore, prije izbora stišati prosvjede, eliminirati protivnike u političkom smislu i osvojiti vlast. Među tim prosvjednicima ne vidim politički program koji bi bio u smislu razvoja demokratskih procesa u Srbiji. Uzvikivanjem parola ustaše, nošenjem slika ratnih zločinaca - ne znam tko su ti radikalni elementi koji su uključili u prosvjede i koji bi to mogli iskoristiti za svoje interese. Oni su al pari Vučiću ili gori od njega."
Suradnja Njemačke i Srbije
Nijemac Jörg Heskens savjetuje srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića 13 godina, a plaća ga njemačka vlada i u velikoj mjeri se fokusira na zaštitu njemačkih ekonomskih interesa u Srbiji, objavila je Balkanska istraživačka mreža (BIRN), na temelju istraživanja Heskensova angažmana provedenog u suradnji s Der Spiegelom.
"To samo pokazuje da u politici nema vječitih neprijatelja i prijatelja, principa, standarda i da je temelj vlastiti interes i interes grupacije. Ovo je primjer dvostrukih standarda u politici, ako je netko mislio da u Europi vladaju drugi standardi osim interesa, prevario se. Skandalozno je da je ta suradnja njemačke vlade išla i za vrijeme najvećih prosvjeda. U isto vrijeme kada su bili prosvjedi i kada se Vučić obračunavao s prosvjednicima, njemačka vlada je sklapala ugovore s njim, davala novce oko obnove ideje rudarenja litija te imala kontaktnu točku, a to je savjetnik koji je bio Vučićev savjetnik plaćen od stane njemačke vlade. Nakon što je to sve izašlo van, on je post izbrisao i napisao da je on zaposlenik kabineta predsjednika. Taj način me nije iznenadio, u postmiloševićevoj Srbiji postojali su ljudi koji su bili izravno na vezi njemačkih službi, neću govoriti o imenima", objasnio je Letica.
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