"To samo pokazuje da u politici nema vječitih neprijatelja i prijatelja, principa, standarda i da je temelj vlastiti interes i interes grupacije. Ovo je primjer dvostrukih standarda u politici, ako je netko mislio da u Europi vladaju drugi standardi osim interesa, prevario se. Skandalozno je da je ta suradnja njemačke vlade išla i za vrijeme najvećih prosvjeda. U isto vrijeme kada su bili prosvjedi i kada se Vučić obračunavao s prosvjednicima, njemačka vlada je sklapala ugovore s njim, davala novce oko obnove ideje rudarenja litija te imala kontaktnu točku, a to je savjetnik koji je bio Vučićev savjetnik plaćen od stane njemačke vlade. Nakon što je to sve izašlo van, on je post izbrisao i napisao da je on zaposlenik kabineta predsjednika. Taj način me nije iznenadio, u postmiloševićevoj Srbiji postojali su ljudi koji su bili izravno na vezi njemačkih službi, neću govoriti o imenima", objasnio je Letica.