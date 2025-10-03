Nova drama u BiH: Bošnjački dopredsjednik RS-a kazneno prijavio hrvatskog: "Nitko nije iznad zakona"

Pranjić, koji je za potpredsjednika RS izabran 2022. kao kandidat HDZ-a BiH, ranije ovog tjedna je potvrdio kako je Dodik na njega prenio ovlasti da potpisuje ukaze i zakone. Nije pojasnio kada se to točno dogodilo ali je u intervjuu za TV Federacije BiH (FTV) tvrdio kako je Dodik to učinio dok je još bio na dužnosti predsjednika entiteta.