Nova drama u BiH: Bošnjački dopredsjednik RS-a kazneno prijavio hrvatskog: "Nitko nije iznad zakona"

Bošnjački potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković kazneno je prijavio svog kolegu Davora Pranjića, potpredsjednika entiteta iz reda Hrvata, za kojega tvrdi da nezakonito potpisuje ukaze i odluke na temelju ovlasti što ih je na njega prenio Milorad Dodik, bivši predsjednik RS.
Duraković je o tome u petak izvijestio javnost na svom Facebook profilu podsjećajući kako je nakon drugostupanjskog postupka, provedenog u lipnju, Sud BiH pravomoćno osudio Dodika na godinu dana zatvora i na šest godina zabrane obnašanja dužnosti u tijelima vlasti pa tako i one predsjednika RS na kojoj se nalazio.
"Time je (Dodik) trajno izgubio pravo donositi odluke ili svoje ovlasti prenositi na bilo koga. Unatoč tomu donesena je odluka kojom se potpredsjednik Davor Pranjić 'ovlašćuje' da potpisuje zakone – odluka koja je pravno ništavna, neustavna i kao takva nikada nije objavljena u 'Službenom glasniku RS", naveo je Duraković.
Pranjić, koji je za potpredsjednika RS izabran 2022. kao kandidat HDZ-a BiH, ranije ovog tjedna je potvrdio kako je Dodik na njega prenio ovlasti da potpisuje ukaze i zakone. Nije pojasnio kada se to točno dogodilo ali je u intervjuu za TV Federacije BiH (FTV) tvrdio kako je Dodik to učinio dok je još bio na dužnosti predsjednika entiteta.
Pranjić se pozvao na mišljenje stručnjaka koji kažu da se mora osigurati kontinuitet vlasti.
Sam Dodik prije toga je također potvrdio kako je prenio ovlasti na Pranjića, za kojega je kazao kako je "korektan momak".
Izravni povod Durakoviću za podnošenje kaznene prijave protiv Pranjića bilo je to što je on 15. rujna potpisao ukaz o stupanju na snagu izmjena zakona o unutarnjim poslovima RS, što ih je prije toga usvojio entitetski parlament. Duraković zbog toga sada traži i očitovanje Ustavnog suda BiH.
"Vrijeme je da se oni koji gaze ustav i zakone konačno suoče s odgovornošću. Vrijeme je da pravna država profunkcionira. Vrijeme je da dokažemo da nitko nije iznad zakona", napisao je Duraković.
Prema ustavnoj odredbi predsjednik RS svoje ovlasti može prenijeti na nekoga samo ako je privremeno spriječen obnašati dužnost, no Dodikov slučaj ne odgovara toj definiciji jer je on ostao bez mandata, odnosno smijenjen je na temelju odredbi izbornog zakona BiH.
Durakovićevo propitivanje zakonitosti postupaka Dodika i Pranjića jedno je u nizu koje je uslijedilo nakon što je Dodik osuđen. On je nakon presude i unatoč tome što nije imao ovlasti u rujnu predložio novog entitetskog premijera, koji je onda i izabran u parlamentu no zakonitost tog izbora sada je predmetom provjere na Ustavnom sudu BiH.
