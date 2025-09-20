Hrvatski potpredsjednik RS-a preuzeo Dodikove predsjedničke dužnosti

Kako su priopćili iz ureda Milorada Dodika, kojega se još uvijek predstavlja predsjednikom Republike Srpske unatoč tome što ga je razriješilo Središnje izborno povjerenstvo, a odluku potvrdio Sud BiH, Pranjić je dokument potpisao na temelju Dodikove odluke. Pojasnili su kako ga je "predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ovlastio da osim predsjednika ukaze može i on potpisivati kao potpredsjednik".