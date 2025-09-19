Dodik službeno odstupa s mjesta predsjednika RS-a, prenosi ovlasti na potpredsjednika HDZ-a

Također, SIP je raspisao prijevremene izbore u RS-u, koje je Dodik također osporavao i poručio da SNSD na njih neće izaći, ali prema ovom njegovom potezu izvjesno je da hoće jer je i službeno prihvatio da RS nema predsjednika. Hoće li ovim Dodik poručiti i da neće biti referenduma na kojem je rekao da će narod odlučivati o njegovoj političkoj sudbini, saznat će se uskoro.