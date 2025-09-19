Dodik službeno odstupa s mjesta predsjednika RS-a, prenosi ovlasti na potpredsjednika HDZ-a

Potpredsjednik Republike Srpske Davor Pranjić (HDZ) potpisao je uredbu o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutarnjim poslovima, čime je službeno potvrđeno da je Milorad Dodik na njega prenio ovlasti nakon što mu je Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine (SIP BiH) na temelju pravomoćne presude Suda BiH oduzelo mandat predsjednika RS-a.
Uredba o proglašenju s cijelim tekstom zakona objavljena je u današnjem Službenom glasniku RS-a, piše Capital.ba.
Dakle, može se reći da je ova potpisana odluka sve otkrila jer je može potpisati samo predsjednik RS-a, a to nije učinio Dodik nego Pranjić, što samim time pokazuje da je on preuzeo tu funkciju.
Važno je naglasiti da je, iako je nebrojeno puta ponovio da ne priznaje, kako je govorio, neustavni Sud BiH i da neće priznati presude tog suda, Dodik u potpunosti priznao presudu kada je jednogodišnju zatvorsku kaznu zamijenio novčanom, plativši 36.500 KM kako ne bi išao u zatvor.
Istodobno je osporavao i odluku SIP-a o oduzimanju mandata, da bi se sada potvrdilo da je službeno priznao kako više nije predsjednik RS-a. A SIP mu je mandat oduzeo jer mu je pravomoćnom presudom Suda BiH zabranjeno političko djelovanje na šest godina.
Također, SIP je raspisao prijevremene izbore u RS-u, koje je Dodik također osporavao i poručio da SNSD na njih neće izaći, ali prema ovom njegovom potezu izvjesno je da hoće jer je i službeno prihvatio da RS nema predsjednika. Hoće li ovim Dodik poručiti i da neće biti referenduma na kojem je rekao da će narod odlučivati o njegovoj političkoj sudbini, saznat će se uskoro.
Također, Pranjić je potpisao uredbu kojom je službeno stupio na snagu novi Zakon o policiji i unutarnjim poslovima RS-a, a koji je, što je vrlo važno naglasiti, sporan zbog činjenice da ovaj entitet uvodi pričuvni sastav policije.
