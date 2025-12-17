MLADEN SAVATOVIĆ
Novinar N1 podnosi tužbu protiv Vučića nakon najnovijih uvreda i prijetnji: "Izgubio je kontrolu"
Govoreći o jučerašnjoj konferenciji predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, na kojoj je burno reagirao na njegova pitanja, novinar N1 Srbije Mladen Savatović kaže da su vrijeđanje i targetiranje oduvijek prisutni, ali da su predsjedniku jučerašnja pitanja bila posebno teška.
"Ako je sve "čisto", ako znaš da Selaković nije oštetio državu i učinio ništa loše, ako je Generalštab ruglo i nije kulturno dobro, zašto se onda toliko uzrujavaš kada ti postavimo pitanje o tome?", pita Savatović, koji je najavio i da će podnijeti tužbu protiv predsjednika.
"Zašto nas on stavlja u isti koš s tužiteljstvom? Time zapravo poručuje da su naši izvještaji toliko vjerodostojni da bi ih neki tužitelj mogao koristiti kao dokazni materijal. U normalnim društvima novinari i jesu tu da ukazuju na probleme i prikupljaju informacije koje nadležnim institucijama mogu poslužiti kao temelj za pokretanje postupaka", rekao je.
Savatović ističe da ga je najviše potresla pomisao kako će njegovi roditelji reagirati na ono što će čuti, zbog čega je i odlučio podnijeti tužbu protiv predsjednika.
Naglasio je da je došlo vrijeme da svi jasno kažu: "Ne, neću trpjeti bilo kakav oblik nasilja."
"Bilo je iznimno naporno i stresno, kao i u većini slučajeva kada pratimo predsjednikove konferencije. Nakon toga javljali su mi se ljudi kako bi mi čestitali na smirenosti, ali i kako bi izrazili zabrinutost zbog načina na koji je predsjednik Vučić nastupio", naveo je.
Dodao je da ga je sve to posebno pogodilo jer, kako kaže, kada te netko vrijeđa, optužuje i targetira, a znaš da je sve neosnovano i netočno, to ostavlja snažan dojam.
"Situacija se dodatno pogoršala. Postao je još bahatiji, mislim da je izgubio kontrolu u odnosu na ranije konferencije. Otkad idem na njegove konferencije, uvijek je bilo vrijeđanja i targetiranja, ali imam dojam da su mu jučerašnja pitanja bila posebno teška i da su ga upravo ona izbacila iz ravnoteže", ocijenio je Savatović.
Objasnio je i da se njegova pitanja u prijenosu nisu čula jer, za razliku od uobičajene prakse, nije bilo mikrofona za novinare.
"Mislim da su na to računali. Ispred je bio dugačak niz kamera, iza snimatelji i reporteri, svi smo dovikivali pitanja. Predsjednik, kao i njegova savjetnica Suzana i cijeli PR protokol, kada nema mikrofona, računaju na to da će na drugim televizijama ispasti kao da ja vrijeđam i provociram pitanjima i sugestijama. Oni znaju da se naša strana neće čuti. Mi zato uvijek nosimo vlastiti mikrofon i uključimo ga kako bismo imali dokaz što smo i kako pitali", ispričao je.
Dodao je da je predsjedniku postavio pitanja o temama koje su u tom trenutku bile najaktualnije, a koje provladini mediji nisu postavljali.
"Oni su pitali o Generalštabu i Selakoviću iz perspektive ‘opozicija tvrdi ovo ili ono’, da bi formalno izgledalo kao da su pitali, ali suštinski nisu. Ja sam pitao očekuje li ostavku ministra Selakovića ili hoće li ga premijer Macut zamoliti da se povuče ili ga razriješiti dužnosti dok traje postupak. Postavio sam i pitanje vezano uz obrazloženje povlačenja Kušnera", rekao je Savatović.
Treće pitanje, dodao je, odnosilo se na tzv. Ćacilend, odnosno kada će biti uklonjen.
"On tvrdi da ja lažem. To me podsjeća na Milorada Dodika kada je prije nekoliko godina bio u Beogradu i rekao mi da postavljam lažna pitanja. Kako pitanje uopće može biti lažno?", kaže Savatović.
Ističe i da novinari ne bi smjeli odustajati od dolaska na konferencije i postavljanja pitanja.
"Iznimno je važno da javnost vidi kako predsjednik reagira na pitanja kakva bi mu postavio svaki građanin s barem malo kritičkog razmišljanja. Dijalog ne postoji, možda nećemo dobiti konkretne odgovore, ali sama reakcija često je najbolji odgovor", rekao je.
Podsjetimo, predsjednik Vučić burno je reagirao na pitanja novinara N1 Mladena Savatovića o slučaju "Generalštab" i optužnom prijedlogu TOK-a protiv ministra kulture Nikole Selakovića.
Predsjednik Srbije je pritom našeg novinara optužio da je "lažljivac", "neodgojen", da ga je nazivao Hitlerom, da opravdava oružani napad na Milana Bogdanovića u tzv. Ćacilendu, te mu je zaprijetio da će ga "preodgojiti, kad već roditelji nisu".
