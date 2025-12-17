Novinar N1 podnosi tužbu protiv Vučića nakon najnovijih uvreda i prijetnji: "Izgubio je kontrolu"

"Mislim da su na to računali. Ispred je bio dugačak niz kamera, iza snimatelji i reporteri, svi smo dovikivali pitanja. Predsjednik, kao i njegova savjetnica Suzana i cijeli PR protokol, kada nema mikrofona, računaju na to da će na drugim televizijama ispasti kao da ja vrijeđam i provociram pitanjima i sugestijama. Oni znaju da se naša strana neće čuti. Mi zato uvijek nosimo vlastiti mikrofon i uključimo ga kako bismo imali dokaz što smo i kako pitali", ispričao je.