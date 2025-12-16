Vučić na pitanja novinara N1 odgovarao uvredama, a potom zaprijetio: Naučit ću vas redu kad vas već roditelji nisu

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić burno je reagirao na pitanja novinara N1 Srbija Mladena Savatovića o slučaju „Generalštab“ i optužnom prijedlogu Tužiteljstva za organizirani kriminal (TOK) protiv ministra kulture Nikole Selakovića.
Predsjednik Srbije optužio je novinara N1 Srbije da je „lažov“, „neodgojen“, da ga je nazivao Hitlerom, da opravdava oružani napad na Milana Bogdanovića u tzv. Ćacilendu, a zaprijetio mu je i da će ga preodgojiti „kad ga već roditelji nisu“. U raspravu se uključila i novinarka Pinka Gordana Uzelac, koja je stala u obranu Vučića.
Mladen Savatović je upitao Vučića: "Prvi put od 1993., kako piše Nedeljnik, tužiteljstvo vodi postupak protiv jednog aktualnog ministra. Očekujete li da ministar Selaković zbog ovoga podnese ostavku, da ga premijer Macut možda smijeni dok se sve ne završi, dok se ne utvrdi tko je za što odgovoran?"
"To vi govorite o odgovornosti, vi koji me nazivate Hitlerom?", odgovorio je Vučić pa nastavio s optužbama da Savatović laže.
"S laganjem nećete prestati, jer vam je to jedina politika i jedino što radite, i to ćete nastaviti. To je odlično i važno je da ljudi to čuju i znaju (…) Što se mene tiče, taj optužni prijedlog je sramotan, bijedan, odvratna politička manipulacija, ali naravno o tome će odlučivati nadležna tijela, ali i ja sam neko nadležno tijelo, pa ću možda donositi određene odluke. I odmah da vam kažem, ja želim odgovarati za to (…) I u tom slučaju jedva čekam podizanje optužnog prijedloga protiv sebe, protiv Aleksandra Vučića kao predsjednika Republike. Istog trenutka pomilovat ću sve ostale protiv kojih eventualno bude podignuta optužnica."
Vučić je nastavio: "Ja sam odgovoran, ja ću odgovarati, a vi odgoj nikada nećete steći, to se nosi iz kuće, kao i istinoljubivost, budući da ste dokazani lažov i tako će uvijek biti. Nikada nije postavljeno pitanje kada ide optužni prijedlog ili optužnica protiv ubojice u pokušaju koji je teško ranio Milana Bogdanovića. Ne zanima ih Milan Bogdanović, jer on nije čovjek, on je ćaci. Milan Bogdanović nema djecu, iako ih ima – troje! On je ćaci. On može biti ubijen i normalno je da bude ubijen, kao što je normalno da neki nakon toga budu ranjeni…"
Mladen Savatović: Predsjedniče, ispričavam se, moram reagirati. Zaista nije u redu da tako govorite o nama. Vi ćete biti odgovorni ako mi stradamo zbog vaših riječi.
Aleksandar Vučić: Dosad sam uglavnom ja stradao, a ne vi.
Vučić je tijekom rasprave sa Savatovićem novinaru N1 Srbije više puta rekao da je nepristojan i neodgojen.
„To što vas mama i tata nisu naučili elementarnom redu, to je vaš problem. A ja ću vas naučiti, dobit ćete odgovor i na svoje dobacivanje. Naučit ću vas redu kad vas već roditelji nisu naučili. Sram vas bilo“, zaprijetio je predsjednik reporteru.
Kako podsjeća N1 Srbija, Vučić je najavio da će osobno podnijeti kaznene prijave protiv svih osoba koje su sudjelovale u, kako je rekao, hajci i uništavanju investicije Jareda Kushnera na mjestu bombardiranog Generalštaba u Beogradu.
Samo mjesec dana nakon usvajanja lex specialisa i nekoliko sati nakon što je srpsko tužiteljstvo podiglo optužni prijedlog protiv ministra Nikole Selakovića, tvrtka Jareda Kushnera, Affinity Partners, potvrdila je za portal N1 Srbija da se „u ovom trenutku povlači“ iz planiranog projekta.
