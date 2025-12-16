Vučić na pitanja novinara N1 odgovarao uvredama, a potom zaprijetio: Naučit ću vas redu kad vas već roditelji nisu

Vučić je nastavio: "Ja sam odgovoran, ja ću odgovarati, a vi odgoj nikada nećete steći, to se nosi iz kuće, kao i istinoljubivost, budući da ste dokazani lažov i tako će uvijek biti. Nikada nije postavljeno pitanje kada ide optužni prijedlog ili optužnica protiv ubojice u pokušaju koji je teško ranio Milana Bogdanovića. Ne zanima ih Milan Bogdanović, jer on nije čovjek, on je ćaci. Milan Bogdanović nema djecu, iako ih ima – troje! On je ćaci. On može biti ubijen i normalno je da bude ubijen, kao što je normalno da neki nakon toga budu ranjeni…"