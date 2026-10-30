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duboko simboličan potez

VIDEO / Novootkrivena galaksija dobila ime u čast srpskih studenata

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30. lis. 2026. 18:06
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Galaksija dobila ime po srpskim studentima
Dr. Darko Donevski/X

Dr. Darko Donevski, srpski astrofizičar, pisac i znanstveni komunikator, jedan od vodećih svjetskih istraživača svemira, povukao je nesvakidašnji i duboko simboličan potez u znanstvenoj zajednici.

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"Prije godinu dana, koristeći se teleskopima ALMA i James Webb, moj tim i ja otkrili smo 17 galaksija u dubokom svemiru. U čast studentima odlučio sam jednu od njih nazvati SL3. Ova galaksija, baš kao i studenti, prešla je dug put kako bi njezina svjetlost stigla do nas. Neke od zvijezda u njoj vrlo su mlade, tek rođene, dok su druge nastale prije više od sedam milijardi godina. Ima i velike zalihe molekularnog plina iz kojeg će nastaviti stvarati nove zvijezde, prenosi City Magazine.

SL3 je dugo bila 'nevidljiva' optičkim teleskopima zbog plina i prašine (ugljika) kojima je ispunjena. Međutim, teleskopi ALMA i Webb otkrili su da SL3 u svojem središtu skriva izniman sjaj, potaknut procesom stvaranja novih generacija zvijezda. Sjajit će još tri milijarde godina!

Čak i kada SL3 prestane intenzivno stvarati nove zvijezde, njezina priča ne mora biti završena.

U njoj i dalje postoji kozmička prašina, trag prošlosti, ali možda i dio neke nove budućnosti. Jer ni u svemiru, kao ni među ljudima, promjene ne prestaju onda kada naizgled sve utihne.

Formalno, galaksije dobivaju 'službena' kataloška imena od Međunarodne astronomske unije, a ona su suhoparna i dosadna. Zato sam odlučio pribjeći čestoj praksi u znanosti i dati joj simbolično, neslužbeno ime koje će se koristiti u medijima, znanstvenim radovima i na konferencijama", napisao je dr. Donevski na svojem profilu na društvenoj mreži X.

Ovom je gestom dr. Donevski još jednom potvrdio neraskidivu vezu između znanosti i društvene stvarnosti, podsjećajući da su mladi ljudi i znanost pokretačka snaga svake budućnosti.

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Teme
galaksije srbija srpski studenti svemir

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