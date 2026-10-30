VIDEO / Novootkrivena galaksija dobila ime u čast srpskih studenata

"Prije godinu dana, koristeći se teleskopima ALMA i James Webb, moj tim i ja otkrili smo 17 galaksija u dubokom svemiru. U čast studentima odlučio sam jednu od njih nazvati SL3. Ova galaksija, baš kao i studenti, prešla je dug put kako bi njezina svjetlost stigla do nas. Neke od zvijezda u njoj vrlo su mlade, tek rođene, dok su druge nastale prije više od sedam milijardi godina. Ima i velike zalihe molekularnog plina iz kojeg će nastaviti stvarati nove zvijezde, prenosi City Magazine.