Odvjetnik: Postoji sumnja za trgovinu utjecajem u slučaju UM, ne može se predsjednik miješati u uređivačku politiku

Odvjetnik Jovan Rajić, u ime udruge Ustavobranitelji koja je podnijela kaznenu prijavu protiv predsjednika Srbije i direktora Telekoma zbog trgovanja utjecajem, ističe da predsjednik ne može utjecati na uređivačku politiku medija.
Udruga Ustavobranitelji podnijela je kaznenu prijavu Javnom tužiteljstvu za organizirani kriminal protiv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i direktora Telekoma Vladimira Lučića zbog trgovanja utjecajem u vezi sa smjenom menadžmenta kompanije United Media, u čijem su vlasništvu N1, Nova S, Danas i Radar.
„Ukazali smo na sumnju da je počinjeno kazneno djelo trgovanja utjecajem. Nitko bez određene koristi, koja mu je obećana, neće uništavati vlastitu tvrtku niti ju svoditi na beznačajnu razinu. Predsjednik države ne može se miješati u to kako će kompanije voditi svoju uređivačku politiku, to jednostavno nije normalno. Sve upućuje na to da je netko iskoristio svoj položaj moći. Mi smo to samo zbrojili i predali Tužiteljstvu za organizirani kriminal koje je nadležno postupati. Očekujemo objašnjenje i epilog cijelog slučaja“, naglasio je odvjetnik.
Na snimci razgovora od prije nekoliko tjedana, koju su objavili Mreža za istraživanje kriminala i korupcije (KRIK) i Projekt za izvještavanje o organiziranom kriminalu i korupciji (OCCRP), Lučić je tražio smjenu izvršne direktorice United Medije u Srbiji, Aleksandre Subotić, pod čijim vodstvom posluju N1, Nova S, Danas i Radar.
Odvjetnik se zapitao i zašto Tužiteljstvo samo nije pokrenulo postupak.
Kazao je kako je to tužiteljstvo dugo bilo „u hibernaciji“, sve do naloga za uhićenje više od deset osoba u vezi sa slučajem pada nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu i rekonstrukcijom dionice pruge do Subotice, u koju su bili uključeni i bivši ministri Goran Vesić i Tomislav Momirović.
„Čini mi se da je ono, od one sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost, potpuno zamrlo. Mnogi predmeti čekaju da budu uzeti u rad. Nadam se da ovo neće biti još jedan od takvih predmeta. Bilo je mnogo kaznenih prijava i protiv predsjednika i protiv mnogih visokih dužnosnika SNS-a i nositelja vlasti, bilo je dosta situacija koje nisu bile procesuirane. Tužiteljstvo je do nedavnih uhićenja bilo u hibernaciji… Sada ponovno imamo situaciju da se ništa ne događa i da nitko ne reagira“, dodao je.
Zaključio je - zajednički ćemo se boriti za pravnu državu.
