Odvjetnik: Postoji sumnja za trgovinu utjecajem u slučaju UM, ne može se predsjednik miješati u uređivačku politiku

„Ukazali smo na sumnju da je počinjeno kazneno djelo trgovanja utjecajem. Nitko bez određene koristi, koja mu je obećana, neće uništavati vlastitu tvrtku niti ju svoditi na beznačajnu razinu. Predsjednik države ne može se miješati u to kako će kompanije voditi svoju uređivačku politiku, to jednostavno nije normalno. Sve upućuje na to da je netko iskoristio svoj položaj moći. Mi smo to samo zbrojili i predali Tužiteljstvu za organizirani kriminal koje je nadležno postupati. Očekujemo objašnjenje i epilog cijelog slučaja“, naglasio je odvjetnik.

