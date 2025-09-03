Oglas

Slijedi razvedravanje, evo kad se očekuje nova kiša

Tea Blažević
03. ruj. 2025. 07:17
02.09.2025., Umag-Jaka kısa prouzrocila je probleme u prometu te stete. Photo: Srecko Niketic/PIXSELL
Srecko Niketic/PIXSELL

Pretežno je oblačno diljem Hrvatske, mjestimice ima kiše i pljuskova, stoga su kolnici na mjestima mokri i skliski. Kako lokalno u unutrašnjosti ima i magle, Hrvatski autoklub vozače poziva na oprez.

U nastavku srijede još treba računati na oborinu, osobito prema istoku i jugu zemlje, temperature će biti malo niže od jučerašnjih, uglavnom od 23 do 28 stupnjeva.

Posve stabilno neće biti niti tijekom četvrtka. Lokalno u unutrašnjosti može još biti kakvog prolaznog pljuska. No, u većini krajeva sutra ipak pretežno sunčano i toplije, barem danju. Jutro će u unutrašnjosti biti svježe.

Većinom sunčano bit će i tijekom petka. Poslijepodne na sjeverozapadu porast naoblake, prema večeri onda i kiša u unutrašnjosti. Bit će uglavnom vrlo toplo, mjestimice i vruće.

Lokalne nestabilnosti moguće su i tijekom subote, osobito ujutro. Dok nedjelja donosi stabilnije i sunčanije vrijeme.

vremenska prognoza vrijeme

