Vremenska prognoza
Slijedi razvedravanje, evo kad se očekuje nova kiša
Pretežno je oblačno diljem Hrvatske, mjestimice ima kiše i pljuskova, stoga su kolnici na mjestima mokri i skliski. Kako lokalno u unutrašnjosti ima i magle, Hrvatski autoklub vozače poziva na oprez.
U nastavku srijede još treba računati na oborinu, osobito prema istoku i jugu zemlje, temperature će biti malo niže od jučerašnjih, uglavnom od 23 do 28 stupnjeva.
Posve stabilno neće biti niti tijekom četvrtka. Lokalno u unutrašnjosti može još biti kakvog prolaznog pljuska. No, u većini krajeva sutra ipak pretežno sunčano i toplije, barem danju. Jutro će u unutrašnjosti biti svježe.
Većinom sunčano bit će i tijekom petka. Poslijepodne na sjeverozapadu porast naoblake, prema večeri onda i kiša u unutrašnjosti. Bit će uglavnom vrlo toplo, mjestimice i vruće.
Lokalne nestabilnosti moguće su i tijekom subote, osobito ujutro. Dok nedjelja donosi stabilnije i sunčanije vrijeme.
