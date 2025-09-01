Drew Sullivan: Nakon što smo objavili snimke Lucića i Millera, uslijedili su napadi, ne očekujem da će Vučić odustati od "preuzimanja" N1

Drew Sullivan, jedan od osnivača istraživačke mreže OCCRP-a, koji je i objavio snimak razgovora direktora Telekoma Vladimira Lučića i direktora United Grupe Stena Milera, za N1 navodi da su nakon objavljivanja uslijedili pokušaji da se otkrije tko stoji iza toga, kao i napadi na njih. „Sve je jasno, samo poslušajte svojim ušima što je rečeno. Oni vam mogu tisuću puta tvrditi da to što ste čuli – nije to što ste čuli. Ali svi smo dovoljno pametni da shvatimo“, kazao je.
N1: Kako ste vidjeli reakciju svih aktera u ovoj priči, Telekoma i United Group? Nitko to nije negirao, ali su pokušali "spinati" priču.
Salivan: Da, Telekom Srbija je donekle negirao, ali United Group je priznao da je razgovor autentičan. I, znate, ono što me je razočaralo jest to da nije bilo mnogo brige o tome što je rečeno, već više o tome da je to uopće rečeno. Tako da su, naravno, uslijedili napadi na nas i pokušaji da se otkrije tko stoji iza objave svega toga. Čini se da Vučić sada vrti teoriju zavjere kojom pokušava sve ovo da objasni, a koju će uskoro objaviti. Ali nitko zaista nije negirao da se to dogodilo i da je vlada bila u komunikaciji sa United Group u pokušaju da preuzme kontrolu nad N1.
N1: I kao što ste spomenuli, Vučić je rekao da je riječ o međunarodnom špijunskom skandalu, pokušavajući skrenuti pažnju sa sadržaja razgovora.
Salivan: Da, to je tipično u društvu koje je vođeno dezinformacijama. Pravi se neka druga visoko profilirana priča koja treba skrenuti pažnju s glavne teme. To Trump stalno radi u Americi. A ono što zapravo vidimo ovdje jest pokušaj da se ljudi odvrate od onoga što se zaista događa. I to je, naravno, razočaravajuće, ali ne i iznenađujuće.
N1: Telekom je rekao da će podnijeti tužbe zbog objavljivanja tzv. navodnih razgovora, koje smatraju nepotvrđenim. Kako ste vi vidjeli tu, da kažemo, vremensku liniju Telekoma?
Salivan: Pa, čini mi se da će oni imati problem, s obzirom na to da druga strana u razgovoru priznaje da je razgovor zaista autentičan i istinit. I, znate, ovo izgleda samo kao dio šireg procesa. Očigledno je da su prvi razgovori, prema ovom transkriptu, vođeni sa nekim Nikosom i samim Vučićem. To se, izgleda, odnosi na Nikosa Statopoulosa, izvršnog direktora BC Partners. A BC Partners je krajnji vlasnik United Group. Dakle, ovo izgleda kao diskusija na najvišoj razini koja je počela prije nekoliko mjeseci. A to je upravo vrijeme kada je Vučić tvrdio da će ljudi iz N1 biti otpušteni i da će biti promjena.
Dakle, očigledno je da ovo nije bilo potpuno skriveno. Bilo je prisutno i djeluje da se odvija na najvišim nivoima BC Partners, što je opet uznemirujuće, jer kompanije ne bi trebale pomagati vladama da uguše medije, posebno jedine medije na televiziji koji zaista izvještavaju o protestima.
N1: Kao što ste spomenuli, ključna stvar je zapravo razgovor između Vučića i Stathopoulosa. Vidjeli smo reakciju savjetnice, Suzane Vasiljević, koja kaže da predsjednik nikada nije pokušao da utiče na medije, što zvuči nemoguće i svi znamo da je nemoguće. Ona u istom intervjuu kaže da N1 ima prilično ograničenu ulogu i da smo briga samo za sebe, a onda, u istom intervjuu, tvrdi da smo veoma, veoma moćni na međunarodnom nivou i da možemo utjecti na situaciju u Srbiji. Kako vi vidite reakciju predsjednika i njegove savjetnice?
Salivan: Znate, predsjednik nema kredibilitet. On već duže vrijeme plasira dezinformacije građanima Srbije. Tako da se sve što kaže mora uzimati sa velikom rezervom. Zaista mu se ne može vjerovati. A to što se stalno sami sebi proturječe – jednom kažu da ste moćni, drugi put da niste – tipično je za kampanju dezinformacija. I to je suština ovoga. Stvarnost je da je N1 veoma važan – u Srbiji, jer pruža priču koju drugi ne pričaju, osim ponekih tiskanih medija. To je od presudne važnosti, jer slike sa protesta igraju ključnu ulogu u razumijevanju što se točno događa. One su te koje pokreću ljude.
A vlada je nedavno počela surađivati s organiziranim kriminalom. Znamo da je srpska vlada veoma blisko povezana sa organiziranim kriminalom – čak je i sami smatramo kriminalnom grupom. I angažiraju ljude da izlaze i tuku demonstrante.
Nasilje će postajati sve gore i gore. A to je upravo vrijeme kada ne želite da se pojavljuju snimci policije i huligana kako tuku studente i radnike. To jednostavno ne izgleda dobro. I to je zapravo razlog za ovako odlučan napor da se N1 ukloni sa ekrana.
N1: Ono što je također zanimljivo, jest da stalno ponavljaju da to nije cijeli razgovor, da nedostaju dijelovi, ali ono najvažnije smo čuli – da je predsjednik Vučić imao ulogu u svemu tome, da žele smijeniti direktora United Media, da nas žele oslabiti slično. Kako vidite njihove tvrdnje da razgovor nije kompletan?
Salivan: To je prosto očigledna laž. Ja sam čuo cijeli razgovor. Postoji uvod, pozdravi i odjave. Mi smo dali svima sve informacije koje su relevantne. Naravno, ponekad morate da zaštitite ljude koji nisu relevantni za samu priču. Dakle, ima tu i drugih stvari, ali svaki bitan detalj i mnogo sporednih stvari su uključeni. Dakle, javnost ima 99,9% onoga što je rečeno i 100% onoga što je važno. Oni jednostavno lažu. I to nije iznenađenje. Ovo je zapravo u funkciji pokušaja da se kontrolira kanal koji nije pod njihovom kontrolom. A da bi jedan autokrat vladao zemljom, mora kontrolirati medije. Posebno u vremenu kada traju prosvjedi.
Dakle, to jednostavno nije točno. Sve je jasno, samo poslušajte svojim ušima što je rečeno. Oni vam mogu tisuću puta tvrditi da to što ste čuli – nije to što ste čuli. Ali svi smo dovoljno pametni da shvatimo. Znamo što je rečeno. To je dokaz.
N1: I sada svi očekuju dalji razvoj ove priče. Kakav scenarij vi očekujete?
Salivan: Ne očekujem da će Vučić odustati. Nastavit će pokušavati preuzeti N1. On ne može sebi priuštiti da izgubi kontrolu, jer su ovo veoma ozbiljni protesti, duboko ukorijenjeni u narodu Srbije. Postoji povijest protesta protiv lidera koji previše pretjeraju. Njegov politički prethodnik, Milošević, imao je isti problem. On zna da je krajnji ishod, ako izgubi kontrolu, taj da će mnogo vremena provesti u zatvoru. Zato očekujem da će se nasilje pojačavati i da će biti sve više pokušaja da se N1 zatvori drugim metodama – tvrdeći da je radio nešto pogrešno ili da je neka druga stvar istinita – sve sa ciljem da se kanal ugasi.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare