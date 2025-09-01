Drew Sullivan: Nakon što smo objavili snimke Lucića i Millera, uslijedili su napadi, ne očekujem da će Vučić odustati od "preuzimanja" N1

Salivan: Da, Telekom Srbija je donekle negirao, ali United Group je priznao da je razgovor autentičan. I, znate, ono što me je razočaralo jest to da nije bilo mnogo brige o tome što je rečeno, već više o tome da je to uopće rečeno. Tako da su, naravno, uslijedili napadi na nas i pokušaji da se otkrije tko stoji iza objave svega toga. Čini se da Vučić sada vrti teoriju zavjere kojom pokušava sve ovo da objasni, a koju će uskoro objaviti. Ali nitko zaista nije negirao da se to dogodilo i da je vlada bila u komunikaciji sa United Group u pokušaju da preuzme kontrolu nad N1.