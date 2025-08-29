Procurio razgovor
Direktorica UM Aleksandra Subotić o snimci Lučić-Miller: Vlast želi ugasiti nezavisno novinarstvo
Objavom audio snimke razgovora između Stana Millera i Vladimira Lučića, istina je konačno izašla na vidjelo, priopćila je direktorica United Medije, Aleksandra Subotić, povodom izlaska u javnost spomenutog snimka.
Priopćenje prenosimo u cijelosti:
"Objavom audio snimke razgovora između Stana Millera i Vladimira Lučića, istina je konačno izašla na vidjelo. Nedvosmisleno je razotkriveno do koje mjere je vlast u Srbiji, predvođena Aleksandrom Vučićem, spremna ići kako bi utišala i oslabila nezavisne glasove N1 Srbije i Nove S – medije koji su danas, u vremenu represije i manipulacija, važniji i potrebniji nego ikada. Ovaj slučaj nadilazi lokalne okvire i mora dobiti svoj epilog na najvišim instancama koje se bave zaštitom slobode medija, demokratskih standarda, ali i zaštitom tržišne konkurencije.
Potpuno stojim iza naših redakcija i njihovih zahtjeva, jer ovo nije samo borba za profesiju – ovo je borba za temeljno pravo građana da dobiju istinitu i potpunu informaciju. Panična kampanja diskreditacije, koju je režim pokrenuo istog trenutka kada je snimka objavljena, samo potvrđuje razmjere skandala i nemoć da se činjenice ospore. U toj kampanji meta sam ja osobno, ali je konačni cilj da se ugasi nezavisno novinarstvo u Srbiji.
Umjesto da odgovaram na njihove spinove, želim istaknuti činjenice: United Media je danas vodeća medijska kompanija u jugoistočnoj Europi, s više od 4.200 zaposlenih u osam zemalja i jednim od najpouzdanijih izvora informacija u koje građani imaju povjerenja. Na to sam ponosna i to nitko ne može osporiti. Na svom sam radnom mjestu – nisam ‘pobjegla’, kako navode provladini tabloidi u Srbiji. Kada vodite međunarodnu kompaniju, stalna putovanja su dio posla: samo prošle i ove godine više od 50 puta letjela sam s aerodroma ‘Nikola Tesla’, uz brojne službene puteve u regiji."
