Direktorica UM Aleksandra Subotić o snimci Lučić-Miller: Vlast želi ugasiti nezavisno novinarstvo

Umjesto da odgovaram na njihove spinove, želim istaknuti činjenice: United Media je danas vodeća medijska kompanija u jugoistočnoj Europi, s više od 4.200 zaposlenih u osam zemalja i jednim od najpouzdanijih izvora informacija u koje građani imaju povjerenja. Na to sam ponosna i to nitko ne može osporiti. Na svom sam radnom mjestu – nisam ‘pobjegla’, kako navode provladini tabloidi u Srbiji. Kada vodite međunarodnu kompaniju, stalna putovanja su dio posla: samo prošle i ove godine više od 50 puta letjela sam s aerodroma ‘Nikola Tesla’, uz brojne službene puteve u regiji."