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Buknulo u susjedstvu

FOTO, VIDEO / Ogroman požar kod Mostara, gasi ga i vojska, izdano upozorenje: "Ne izlazite van i zatvorite prozore"

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N1 BiH
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22. lip. 2026. 14:31
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Požar u BiH
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Na području Hercegovačko-neretvanske županije, točnije u blizini Javnog poduzeća Deponija Uborak u Mostaru, zabilježena je pojačana pojava dima, potvrđeno je iz Operativnog centra Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ-a.

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Nadležne službe već su na terenu, aktivno prate razvoj situacije i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi lokalizirale potencijalno žarište. U akciju su, uz vatrogasne postrojbe, uključene i zračne snage, što pokazuje ozbiljnost i koordiniranost gašenja požara i sanacije terena.

Preporuke za stanovništvo

Na odlagalištu otpada Uborak izbio je požar, a nakon dojave na teren su upućene sve raspoložive snage Profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar.

Požar trenutačno gase vatrogasci s više vozila, dok iz zraka pomoć pruža zrakoplov Air Tractor. Od početka su u gašenje uključene i Oružane snage BiH s pješaštvom i cisternama.

Zbog izgaranja specifičnih materijala u dubljim slojevima odlagališta, na širem području Mostara, posebno u sjevernim gradskim naseljima, širi se gust dim i neugodan miris paljevine, što izravno utječe na kvalitetu zraka.

Kako bi zaštitili zdravlje i sigurnost građana, Gradska uprava Mostara i Civilna zaštita izdali su sljedeće preporuke:

  • Izbjegavati boravak na otvorenom, posebno u blizini odlagališta.
  • Držati zatvorenima prozore i vrata u kućama i stanovima, osobito tijekom noći i ujutro kada se dim zadržava pri tlu.
  • Kronični bolesnici s respiratornim i kardiovaskularnim tegobama, djeca, trudnice i starije osobe trebaju u potpunosti izbjegavati boravak na otvorenom do stabilizacije situacije.
  • Do službene potvrde o zdravstvenoj ispravnosti zabranjuje se korištenje vode iz otvorenih bunara i izvora u blizini odlagališta.
  • Građani se pozivaju da prate službene obavijesti Civilne zaštite, Profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar i lokalnih medija.

Iz Operativnog centra poručuju da nema razloga za paniku te da će javnost u slučaju pogoršanja situacije pravodobno biti obaviještena putem službenih kanala.

Prema prvim informacijama, vatra je zahvatila glavno skladište i objekte, a svi zaposlenici su evakuirani.

Požar u BiH
N1 BiH

U gašenje je ranije uključen i Air Tractor, dok se dim širi prema Mostaru i Čapljini.

O požaru se oglasio i Omer Hujdur iz Udruge „Jer nas se tiče“, poručivši da je riječ o katastrofi na koju upozoravaju već godinama.

„Ovo je potpuna apokalipsa. Na ovo upozoravamo već sedam godina i ništa nije poduzeto. Pitanje je bilo samo kada će se dogoditi katastrofa ovakvih razmjera“, rekao je Hujdur za portal Bljesak.info.

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