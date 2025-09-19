Okreće li Berlin leđa Vučiću?

No u posljednje vrijeme primjetne su sve češće naznake da bi ova ljubav iz koristi mogla puknuti. Njemačka se doduše drži upadljivo rezervirano kada su u pitanju studentski procesi koji od studenog prošle godine Srbiju drže u šahu i koji su upereni protiv aktualne vlasti u Beogradu, ali izgleda da je strpljenje mnogima u Berlinu pri kraju, što je vidljivo iz sve češćih kritika na račun Vučića.