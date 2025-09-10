Karlo Ressler o situaciji u Srbiji: Zabrinjavajuće. Hrvatska i Europa mogu i moraju biti zabrinute

Europarlamentarac iz redova HDZ-a Karlo Ressler razgovarao je s našom Majom Štrbac u Strasbourgu. Komentirao je govor o stanju Unije Ursule von der Leyen te je govorio i o situaciji u Srbiji
"Europa mora biti snažnija i hrabrija u suočavanju s teškim odlukama koje su pred nama", kazao je Ressler koji se, naglašava, slaže s tezama iz govora predsjednice EK-a Ursule von der Leyen.
Komentirao je i situaciji u Srbiji.
"Sve što vidimo u Srbiji je zabrinjavajuće. Srbijanski građani su najveće žrtve tamošnjeg režima koji velikim dijelom više nema demokratske crte te zbog toga i Hrvatska i Europa mogu i moraju biti zabrinute", kaže eurozastupnik.
Ressler podsjeća da je jučer je predsjednik zastupničke grupe EPP-a u Europskom parlamentu Manfred Weber najavio da će se unutar EPP-a započeti s razgovorima da se preispita status Vučićevog SNS-a unutar EPP-a.
"Uključit ćemo se i sada u te razgovore. Činjenica da nažalost vidimo da Srbija u našoj regiji predstavlja jedan veliki izvor nestabilnosti i da nekada i kopiraju maligne koncepte državnosti tzv. "ruskog sveta" u njihovom kontekstu "srpskog sveta". To je loše, negativno i ne odgovara državi kandidatkinji", kaže Ressler.
