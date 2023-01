Otac i sin se vidjeli nakon 70 godina: Inspektor u mirovini spojio 3.000 ljudi

Podijeli :

Izvor: N1/F.Z.

Hanas Kovačević je policijski inspektor u mirovini, a posljednjih desetak godina ima zanimljivu i plemenitu misiju: bavi se spajanjem prekinutih veza. Poznati Zeničanin je spojio gotovo 3 000 ljudi, a među njima su majke, očevi, djeca, braća i sestre i davno izgubljeni prijatelji.

Sve radi besplatno, iz dobre volje, a prvi slučaj mu je bio da pronađe svog prijatelja iz vojske.

“Čak i kad sam bio bolestan, imao problema sa srcem – i tada sam tražio. Znalo mi se dogoditi, evo zadnji put kad sam bio od ove korone, u bolnici sam ležao na intenzivnoj njezi, ali medicinske sestre me znaju: Evo, opet nam došao onaj…”, prepričava Hanas.

Među Hanasovim riješenim slučajevima, mnogo je pravih filmskih priča. Djevojci iz Turske je pronašao majku s kojom je izgubila kontakt, nakon što to nisu uspjele TV emisije za potragu iz Turske i Njemačke. U pronalasku ljudi mu pomaže velika zajednica ljudi okupljena oko Facebook grupe “Pokidane veze” , ali i pravi prijatelji širom svijeta.

“Puno stvari možeš naći i u imeniku. Ja radio u policiji, kao istražitelj. Meni je to u krvi, jednostavno znam što pitati, kako pitati, koga pitati, gdje pitati. Koristim taj policijski termin, devet pitanja kriminalistike: Tko, što, gdje, kad, kako, s kim, s čim, o kome, o čemu”, otkriva nam način na koji rješava slučajeve.

Jedan od ljudi kojima je Hanas pomogao je i njegov susjed Omer. S dobrim prijateljem iz vojske nije se vidio čak 47 godina, a onda je Hanas preuzeo stvari u svoje ruke, a prijatelji se i danas redovito posjećuju.

Hanas nam kaže kako za svoje usluge nikada ne bi uzeo novac, a da mu zadovoljstvo predstavlja sreća koju ljudi dožive kad pronađu one za koje su mislili da ih nikad neće vidjeti. Mnogi ga redovno posjećuju u Zenici. Ne voli izdvajati slučajeve, ali jedan od njih sigurno konkurira za svjetski rekord.

“Otac i sin su se našli nakon 70 godina. Otac je otišao kod sina jer sin nije mogao i 4-5 dana su boravili zajedno. Nisu se sreli toliko godina, bili su na različitim krajevima države, a majka nije dala da se vide, iz kojih razloga, ne znam. Raritet je da ti imaš sina od 70 i oca od 96 godina i to mi je jedna od dražih potraga”, ovu nevjerojatnu priču prepričava Hanas.

Među riješenim Hanasovim slučajevima su i oni u kojima je majci rečeno da je dijete preminulo na rođenju, a onda se desetljećima kasnije pronađe dijete koje je ipak živo, samo je na kriminalan način prodano. Tu je i mnogo teških ratnih priča.

“Sarajlija Mirko Medić. On je 1993. teško ranjen u Sarajevu, a žena je odvela kćerku i tu se sve završilo. On je otišao na liječenje u Hrvatsku te su mu rekli da je kćerka poginula u Sarajevu, a njoj rekli da joj je otac poginuo. I na tome je ostalo. I uspjeli smo naći Mirkovu kćerku u Loznici, udanu, i ima djecu. Mirko nije mogao vjerovati da je to istina, da je živa. Poslali smo mu sliku, nije dugo čekao, odmah je došao iz Australije u Loznicu da vidi kćerku. Taj susret je bio fantazija. I evo sad se on vratio iz Australije i kćerka je kod njega u Hrvatskoj. Mriko ima kuću u Umagu, ona je imala nekih problema u braku i evo sad Mirko i kćerka žive skupa u Umagu”, ponosno zaključuje ovaj neslužbeni zenički superheroj.

Smijeh i suze naviru vam jedno za drugim, dok slušate Hanasove priče. Možemo samo zamisliti kako je njemu tijekom svih tih potraga, a tek kako se osjećaju ljudi kojima ovaj plemeniti čovjek pronađe drage osobe za koje su mislili da ih više nema.

