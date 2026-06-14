HOĆE LI ZAVADITI PARTNERE?
Trogrlić: Kampanja nikad nije počela ovako rano. HDZ je detektirao tko je najslabija karika pa udara po njemu
Ovotjedni politički skandal izazvan uvredom na račun HDZ-ovaca, koju je Sandra Benčić izgovorila sebi u bradu rekavši "Stoko!" dok je demonstrativno napuštala sjednicu saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, eskalirao je već ionako mjesecima zaoštren sukob HDZ-a i Možemo!.
S obje strane pljuštale su optužbe nakon ovotjednog skandala: s HDZ-ove zbog vulgarnog istupa Benčić, a s druge su čelni ljudi Možemo! podsjećali kakvim su ih podjednako uvredljivim izrazima zasipali iz HDZ-a u posljednje vrijeme.
Dok lideri SDP-a i Možemo! putuju po Hrvatskoj na turneji nazvanoj "Plenkovićeva inflacija" fokusirajući kampanju na predsjednika Vlade, dotle HDZ odgovara kampanjom fokusiranom na Možemo! u kojoj SDP prikazuje kao inferiornijeg ("junior") partnera očito smatrajući kako su time napipali meki trbuh još nesklopljene koalicije svojih političkih protivnika.
"Ponašaju se kao da su izbori najesen"
Mjesecima unatrag HDZ je kroz izjave svojih najviših predstavnika, na konferencijama za novinare i na društvenim mrežama usredotočen na Možemo!, u prvom redu na Benčić, a tek nešto manje na Ivanu Kekin i Tomislava Tomaševića. U tim se izjavama i objavama Benčić među ostalim naziva "radikalkom", "pelivankom", "zaštitnicom korupcije" no ponajviše "gazdaricom" ili "šeficom" koalicije s SDP-om.
S druge strane, predsjednika SDP-a Sinišu Hajdaša Dončića HDZ-ovci nazivaju "kopijom", "poslušnikom", "vodonošom" i "držačem ljestvi" Sandre Benčić, a sam SDP uporno prikazuju kao partnera "kojega se ništa ne pita" i kojemu Možemo! diktira dinamiku i retoriku kampanje koju zajedno vode.
Nema sumnje da HDZ nastoji zavaditi SDP i Možemo! prije nego ovi sklope koaliciju, a politički analitičar i komunikacijski stručnjak Jerko Trogrlić kaže kako je predizborna kampanja već sada u punom jeku.
"Ne samo HDZ, Možemo! i SDP, nego i sve druge jače stranke ponašaju se kao da su izbori najesen. Imamo kampanju koja nikad tako rano nije počela i to punom snagom. To i nije nelogično s obzirom na to da je HDZ na vlasti već deset godina i da želja i potreba za promjenom postoje. No ta kampanja neće moći zadržati ovakvu dinamiku još sljedeće dvije godine."
"Hajdaš Dončić ne uspijeva ponijeti teret lidera"
Trogrlić smatra da HDZ napadima usmjerenima na Možemo! ipak ne može napraviti veći problem njihovoj budućoj koaliciji s SDP-om.
"Prema izjavama iz obje stranke koalicija izgleda čvrsta i zasad ne vidimo neke velike procjepe u njoj. U dnevnom operativom funkcioniranju ima izazova, ali to nije neobično. Jedan od razloga je što su lideri manje stranke u ovom trenutku vidljiviji. Benčić, Kekin i Tomašević trenutno imaju atraktivniju političku poziciju nego što je ima Hajdaš Dončić. Njemu još ne uspijeva ponijeti teret uloge lidera oporbe", kaže.
U HDZ-u su, dodaje Trogrlić, detektirali da je Hajdaš Dončić najslabija karika te koalicije pa "udaraju po njemu".
"Kampanja se ne može dugo voditi ovom dinamikom"
No je li riskantna HDZ-ova taktika skoro pa svakodnevnog prozivanja Možemo! (i SDP-a) i hoće li se u nekom trenutku, kad izbori već budu blizu, iscrpiti i ispuhati?
Trogrlić kaže kako je nemoguće dvije godine voditi kampanju takvom dinamikom, ali i ističe da HDZ zapravo odgovara na dinamiku opozicije koja se ponaša kao da su izbori sutra.
"Stoga su i u HDZ-u postali aktivniji pa čim ih se napadne, odmah dva-tri ministra ili dužnosnika odgovaraju."
Trogrlić napominje kako HDZ-ovo provociranje pitanja tko je stvarni lider koalicije SDP-a i Možemo! nije promašeno.
"To je objektivan problem. U Zagrebu je SDP doista manji partner, ali ovih dana čujemo da ima sredina u kojima suradnja tih dviju stranaka ne funkcionira. Primjerice u Pazinu, Puli i još nekim gradovima. A i potenciranje tih problema ne mora dolaziti samo iz HDZ-a. I iz SDP-a se čuje nezadovoljstvo time što su u nekim situacijama u podređenom položaju u odnosu na Možemo!. No Hajdaš Dončić zrelo razmišlja znajući da bez Možemo! nema što tražiti na sljedećim izborima."
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