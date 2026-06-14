Trogrlić: Kampanja nikad nije počela ovako rano. HDZ je detektirao tko je najslabija karika pa udara po njemu

"Ne samo HDZ, Možemo! i SDP, nego i sve druge jače stranke ponašaju se kao da su izbori najesen. Imamo kampanju koja nikad tako rano nije počela i to punom snagom. To i nije nelogično s obzirom na to da je HDZ na vlasti već deset godina i da želja i potreba za promjenom postoje. No ta kampanja neće moći zadržati ovakvu dinamiku još sljedeće dvije godine."