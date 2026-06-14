Zašto su neka jaja bijela, neka smeđa, a neka čak plava? Znanost krije odgovor

Kod kokoši boju jaja određuju geni, koji odlučuju hoće li se pigment uopće stvarati i koliko će ga biti. Ipak, boju jaja često se može približno predvidjeti i po izgledu same kokoši. Opće je pravilo da bijele kokoši najčešće nesu bijela jaja, a smeđe kokoši smeđa. No, još pouzdaniji pokazatelj mogu biti njihove ušne resice. Da, kokoši ih imaju! Kokoši s bijelim ušnim resicama uglavnom nesu bijela jaja.